Guadalajara vuelve a consolidarse como uno de los polos musicales más importantes del país con la llegada del Echoes Festival 2025, evento que promete convertirse en uno de los cierres de año más potentes para el público amante de la música alternativa, indie y de vanguardia. Programado para el 29 de noviembre de 2025 a las 16:00 horas, el festival tendrá lugar en Tesistown, uno de los recintos al aire libre que más ha crecido en popularidad gracias a su capacidad para recibir experiencias inmersivas y producciones de alto formato. Con boletos que parten desde los $423 pesos, Echoes apuesta por un cartel atractivo que busca equilibrio entre nombres consagrados y nuevas voces.

La edición 2025 del festival será encabezada por Foster The People, banda estadounidense que marcó una década con temas como “Pumped Up Kicks”, “Sit Next to Me” y una identidad sonora que combina indie pop, electrónica y tintes psicodélicos. A ellos se suma Cuco, el artista mexicoamericano cuya mezcla de bedroom pop, balada sintetizada y sensibilidad nostálgica le ha ganado un seguimiento fiel entre audiencias latinas y angloparlantes.

Otro de los nombres que destaca es Two Feet, conocido por su sonido híbrido entre blues moderno, electrónica minimalista y un estilo vocal cargado de matices. A su alrededor, el evento también reunirá a otros proyectos emergentes y alternativos, como Puma Blue, Zimmer90 y Disco Bahía, que refuerzan el espíritu del Echoes: un espacio que privilegia la diversidad estilística y que coloca la experiencia musical como punto central, más allá del espectáculo masivo.

Echoes Festival 2025 busca ofrecer un recorrido que evolucione conforme avanza el día: desde presentaciones íntimas y cálidas al inicio, hasta explosiones de color y energía en el cierre. Tesistown, con su atmósfera abierta y urbana, se convierte en el escenario ideal para un público que busca vivir la música con libertad, comodidad y cercanía artística.

