Con una amplia sonrisa en el rostro y emocionada por regresar a Guadalajara, desde su natal Argentina, la cantante y compositora Daniela Spalla recibió la llamada de EL INFORMADOR para platicar del concierto que dará el 26 de febrero en el Auditorio Telmex junto a Esteman con su gira “Amorío”.

El título de la gira toma el nombre del disco que ambos cantantes lanzaron juntos en agosto de 2025. A partir del álbum, los artistas han articulado un formato de concierto en el que dialogan sus trayectorias individuales con un repertorio conjunto que narra distintas etapas emocionales vinculadas al amor.

Spalla habló sobre lo que implica volver a Guadalajara, ahora en un recinto distinto al de su visita anterior. “Me siento emocionada porque el último concierto que hice en Guadalajara fue en el Teatro Diana y fue una locura, el público de la ciudad es muy intenso. A mí me han abrazado con muchísimo cariño, con muchísima efusividad y recuerdo ese concierto como uno de los mejores de la gira ‘Dara Tour’. Estoy feliz de regresar y ahora el Telmex que es un sueño enorme”, señaló.

La cantante añadió que compartir este escenario con Esteman es significativo para ambos. “Con Esteman, que es mi coequiper en este caso para el tour de ‘Amorío’… Para los dos siempre ha sido un sueño el Telmex”.

La colaboración entre Spalla y Esteman se formalizó como un proyecto de duración acotada, pero con un desarrollo sostenido. La artista explicó que el trabajo conjunto les ha permitido encontrar un espacio común desde el intercambio creativo. “Hemos encontrado un territorio donde los dos aprendemos mucho del otro, nos nutrimos mucho de la forma de trabajar del otro y nos divertimos. El trabajo en equipo hace que también uno descubra cosas que no conocía”, dijo.

Sobre la naturaleza del proyecto, precisó. “Es como un proyecto cápsula, porque empezó en febrero del año pasado cuando lo anunciamos con el primer sencillo y realmente este año, a mitad de año, ya se termina, entonces estamos disfrutando mientras dure”.

Compartir escenario y públicos también ha tenido un impacto personal en su manera de presentarse en vivo. Spalla reconoció que la experiencia ha modificado su relación con el escenario. “Me estoy sintiendo mucho más segura. Creo que eso tiene mucho que ver con que tengo una persona que me está retroalimentando todo el tiempo y me da mucho apoyo. Me estoy descubriendo con poderes en el escenario que antes no sabía que tenía”, afirmó.

En el mismo sentido, observó un cambio similar en su compañero de gira. “A él lo veo igual, lo veo mucho más maduro en el escenario, mucho más atrevido”, agregó.

Juega de local

El vínculo de Daniela Spalla con México ha sido determinante en su carrera. Tras más de una década de residir en el país, la cantante considera que su relación con el público mexicano se ha transformado.

“Ya juego de local, son 13 años desde que me mudé a la Ciudad de México. México es mi hogar y lo que siento es un profundo agradecimiento”, comentó.

Al mirar hacia atrás, recordó los inicios de su trayectoria. “Me acuerdo cuando iba y de repente eran cinco personas en el show y había que llamar a los que atendían en el bar para que también formaran parte del público. Ahora poder estar haciendo escenarios como el Telmex o el Palacio de los Deportes es realmente una historia de perseverancia”.

En el plano creativo, Spalla explicó que su proceso actual dialoga con distintas etapas de su formación musical. “He tratado de conectarme con el momento en que decidí que quería hacer música, una época de adolescencia donde escuchaba mucho pop y la música de la radio. En el camino fui explorando otros géneros y fui dejando cosas interesantes”, dijo.

Añadió que ahora revisita esas primeras búsquedas desde otra perspectiva. “Con el tiempo me fui simplificando más, pero ahora estoy revisitando un poco esa complejidad para ver si con la mirada de hoy me lleva hacia otro lugar”.

El álbum “Amorío” está compuesto por diez canciones que funcionan como capítulos de una misma narrativa. La química entre ambos artistas se había manifestado previamente con “Te alejas más de mí”, lanzada en 2020, tema que mantiene una certificación de 4x Platino (cuádruple platino) y supera los 200 millones de reproducciones. A partir de esa experiencia, el proyecto creció hasta consolidarse en un disco completo.

En esta etapa, también han presentado sencillos como “El Acuerdo”, una balada producida por Adán Jodorowsky, y “Duele”, canciones que forman parte del repertorio que llegará al Auditorio Telmex.

El impacto del álbum se reflejó desde su primer sencillo, “Amantes”, que alcanzó el primer lugar de la radio nacional en México.

Para Spalla, uno de los aspectos centrales de su trabajo es la conexión que se genera a partir de canciones escritas desde experiencias personales. “Hay veces que uno piensa que una canción tiene datos demasiado específicos y no sabe si el resto de la gente lo va a entender. Después, uno la pone afuera y ve que mucha más gente de lo que creía se reconoce en esos datos”, expresó.

Además de Guadalajara, la gira de “Amorío” contempla presentaciones el 21 de febrero, en el Auditorio CCU de Puebla; el 27 de febrero, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro; el 5 de marzo, en el Foro del Lago de León y el 7 de marzo, en el Auditorio Coca-Cola La Isla de Mérida.

Esteman y Daniela Spalla

Prepárate para el concierto de Esteman y Daniela Spalla el 26 de febrero, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex. En este show unirán sus talentos para presentar “Amorío”, una colaboración que combina lo mejor del pop alternativo y las fusiones latinas que caracterizan a ambos artistas.

CT