El estreno, esta semana, de la cinta “Caminos del crimen” marca la llegada de una adaptación literaria centrada en un robo de gran escala que reúne a tres personajes cuyas decisiones determinan el curso de la historia.

La cinta, escrita y dirigida por Bart Layton, se basa en el relato del autor Don Winslow incluido en la colección “Rotos / Broken” publicada en 2020 y propone un relato construido desde distintos puntos de vista.

La trama sigue a “Davis”, interpretado por Chris Hemsworth, un ladrón especializado en joyas que ejecuta robos a lo largo de la autopista 101 sin provocar daño físico. Su objetivo es realizar un último golpe antes de abandonar la actividad criminal. En paralelo aparece “Sharon”, personaje de Halle Berry, una corredora de seguros que busca avanzar en su carrera tras años sin obtener el ascenso prometido. El tercer eje narrativo corresponde a “Lou”, detective interpretado por Mark Ruffalo, quien investiga los asaltos y mantiene la convicción de que la ley debe cumplirse pese a las limitaciones institucionales.

La historia se desarrolla en Los Ángeles, ciudad que funciona como escenario y elemento narrativo. La producción filmó en barrios y zonas como Venice, Echo Park, el centro urbano, North Hollywood, Calabasas, Santa Mónica, Redondo Beach y Hermosa Beach. Estas locaciones sirven de fondo para persecuciones, desplazamientos y encuentros entre los personajes principales, mientras el plan del robo multimillonario avanza hacia su ejecución.

El argumento se estructura desde tres perspectivas que se alternan: el ladrón que planea retirarse, la agente que busca una oportunidad profesional y el detective que intenta detenerlos. Conforme se acerca la fecha del atraco, la relación entre ellos modifica sus posiciones iniciales y genera alianzas temporales. El relato plantea cómo cada uno enfrenta las consecuencias de sus decisiones cuando el margen de error se reduce.

Dentro de la organización criminal aparece “Money”, interpretado por Nick Nolte, líder que asigna a otro ladrón la tarea de vigilar a “Davis”. Ese papel recae en un personaje interpretado por Barry Keoghan, lo que introduce competencia interna por el botín. También interviene “Maya”, interpretada por Monica Barbaro, quien se vincula con el protagonista. El equipo policial incluye al detective “Tillman”, interpretado por Corey Hawkins, compañero de “Lou” en la investigación.

Otros personajes amplían la red narrativa: “Angie”, interpretada por Jennifer Jason Leigh, forma parte del entorno personal del detective, mientras que “Devon”, interpretado por Devon Bostick, participa como hacker que apoya operaciones tecnológicas vinculadas a la trama.

El guion retoma elementos del cine de atracos y los combina con un enfoque centrado en la toma de decisiones. La película muestra preparativos, vigilancia, seguimiento policial y encuentros entre los personajes, con énfasis en el momento previo al golpe principal. El desarrollo plantea una confrontación en la que los roles de perseguidor y perseguido se modifican conforme avanza la historia.

Entre el delito y la legalidad

La duración de la cinta es de poco más de dos horas con veinte minutos y combina secuencias de acción con momentos de diálogo que explican las motivaciones de los protagonistas. El relato expone la vida personal de cada uno para contextualizar sus acciones: “Davis” mantiene reserva sobre su pasado, “Lou” enfrenta dificultades laborales y “Sharon” intenta redefinir su trayectoria profesional.

El proyecto forma parte de la filmografía de Layton, quien anteriormente dirigió “American Animals” y “El impostor”.

Para esta adaptación optó por rodar en calles de la ciudad, con un elenco amplio que incluye participaciones breves de actores reconocidos. La puesta en escena integra persecuciones vehiculares, vigilancia policial y reuniones criminales como parte del desarrollo narrativo.

Cabe señalar que, en su planteamiento general, la película explora la relación entre crimen, ambición y legalidad mediante personajes con objetivos distintos que coinciden en una misma operación. El resultado es un relato que articula acción, investigación y negociación en torno a un atraco que redefine el destino de quienes participan.

CT