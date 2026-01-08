La lectura de cargos contra Nick Reiner, acusado del asesinato en primer grado de sus padres, el reconocido cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, fue aplazada nuevamente en Los Ángeles. La postergación se produjo luego de que su abogado defensor, Alan Jackson, solicitara retirarse del caso, lo que obligó al tribunal a asignar a una defensora pública y a reprogramar el proceso judicial para febrero.

La decisión se anunció durante una audiencia en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, donde se esperaba que Reiner, de 32 años, se declarara culpable o inocente de los cargos que enfrenta. Sin embargo, el cambio en su representación legal alteró el curso previsto de la comparecencia.

La jueza Theresa McGonigle aceptó la solicitud de Jackson, un abogado con amplio historial en casos de alto perfil -incluidos los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey-, aunque este no explicó públicamente las razones de su retiro. Tras su salida, la corte designó como nueva representante legal de Reiner a la defensora pública adjunta Kimberly Greene.

Como consecuencia, la jueza aplazó la lectura de cargos hasta el 23 de febrero, extendiendo una espera que ya se había prolongado previamente. Reiner había comparecido por primera vez ante el tribunal el 17 de diciembre, pero aquella audiencia también fue pospuesta debido, según explicó entonces Jackson, a que su cliente no contaba con la autorización médica necesaria para ser trasladado.

Un acusado bajo estrictas medidas

Durante la más reciente audiencia, Nick Reiner apareció brevemente ante la corte vistiendo un uniforme de preso color marrón, con el cabello rapado, y únicamente para aceptar el retraso del proceso. A diferencia de su primera comparecencia, ya no portaba el chaleco de prevención del suicidio que había llevado semanas atrás.

De acuerdo con reportes de la revista People, Reiner ya no se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio en el Centro Correccional Twin Towers, en el centro de Los Ángeles, aunque permanece en un régimen de aislamiento. Las autoridades no han dado más detalles sobre su estado actual.

Reiner permanece detenido sin derecho a fianza desde su arresto, ocurrido horas después de que los cuerpos de sus padres fueran encontrados en su residencia de Brentwood, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Un legado cinematográfico bajo la sombra del dolor

La tragedia ha impactado profundamente a Hollywood, donde Rob Reiner es recordado como uno de los directores más influyentes y queridos de las décadas de 1980 y 1990. Su filmografía incluye clásicos como “This Is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “A Few Good Men” y “When Harry Met Sally”, durante cuya producción conoció a Michele Singer, con quien se casó poco después.

Grupos de la industria y figuras del entretenimiento han expresado su conmoción ante un caso que combina violencia doméstica, enfermedad mental y una de las dinastías más respetadas del cine estadounidense. El propio Alan Jackson calificó el proceso, tras la audiencia inicial, como “una tragedia devastadora” y pidió que se tratara sin juicios apresurados.

Mientras el proceso judicial continúa su curso, el caso de Nick Reiner sigue planteando preguntas difíciles sobre la salud mental, la responsabilidad penal y el impacto de la tragedia en una familia marcada por décadas de contribuciones al cine.

Salud mental y antecedentes

Diversos medios, entre ellos Los Angeles Times y KNBC, informaron que Nick Reiner estaba siendo tratado por esquizofrenia antes de la muerte de sus padres. Además, había hablado públicamente en el pasado sobre sus luchas contra la adicción y sus problemas de salud mental.

Hace una década, Reiner compartió parte de estas experiencias tras colaborar con su padre en la película “Being Charlie”, un proyecto vagamente inspirado en sus propias vivencias. Aquella cinta fue vista como un intento de abordar, desde la ficción, temas como la adicción, la juventud y los vínculos familiares.

El crimen que estremeció a la industria

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron hallados muertos el 14 de diciembre del 2025, con múltiples heridas causadas por arma blanca, según los primeros hallazgos del médico forense del condado de Los Ángeles. La pareja fue encontrada por su hija, quien acudió a la casa luego de que una masajista alertara que no obtenía respuesta al llamar a la puerta.

Nick Reiner, el tercero de los cuatro hijos del matrimonio, fue detenido al día siguiente y acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales de múltiples homicidios y el uso de un arma peligrosa, un cuchillo. Estas agravantes lo hacen elegible para la pena de muerte o, alternativamente, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales han señalado que aún no han decidido si solicitarán la pena capital.

