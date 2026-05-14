Mhoni Vidente: Horóscopo hoy jueves 14 de mayo

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este jueves 14 de mayo de 2026, una jornada marcada por movimientos energéticos intensos, oportunidades laborales y decisiones importantes en el amor. De acuerdo con sus lecturas astrales, varios signos experimentarán cambios positivos en temas económicos y sentimentales, mientras que otros deberán mantenerse atentos a conflictos, envidias o problemas de salud.

Aries

Mhoni señala que Aries atraviesa un periodo de estabilidad emocional y crecimiento personal. Será un buen día para dejar atrás situaciones negativas y enfocarse en proyectos a largo plazo. En el amor, quienes están solteros podrían comenzar a sanar heridas del pasado.

Tauro

Para Tauro, este jueves trae oportunidades inesperadas, especialmente relacionadas con viajes, reuniones o cambios de rutina. La recomendación es escuchar consejos y no limitarse por el miedo. En cuestiones sentimentales, la estabilidad comienza a fortalecerse.

Géminis

La carta de “El Loco” marca un momento de aprendizaje y madurez. Mhoni advierte que Géminis debe dejar de sabotearse y enfocarse en el crecimiento profesional. También podrían surgir noticias importantes relacionadas con la familia.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo tendrán una jornada favorable para avanzar en lo laboral y emocional. “La Estrella” anuncia brillo y evolución, aunque también alerta sobre posibles traiciones o personas falsas alrededor.

Leo

Según las predicciones, Leo destacará por su liderazgo y carisma. Será un día ideal para tomar decisiones importantes en el trabajo o iniciar nuevos proyectos. En el amor, la pasión y el entusiasmo estarán muy presentes.

Virgo

Virgo vivirá una etapa de cambios positivos en temas laborales y personales. Mhoni recomienda mantener discreción con los planes futuros para evitar envidias. También será un buen momento para mejorar hábitos de salud y alimentación.

Libra

La energía del Sol favorecerá a Libra durante este jueves. Habrá claridad mental para resolver conflictos y tomar decisiones importantes. Además, podrían llegar sorpresas sentimentales o noticias relacionadas con la familia.

Escorpión

“La Torre” anuncia transformaciones importantes para Escorpión. Aunque algunos cambios podrían parecer difíciles al inicio, terminarán abriendo puertas en lo económico y sentimental. Mhoni aconseja enfocarse en la abundancia y dejar atrás resentimientos.

Sagitario

Sagitario tendrá una jornada marcada por oportunidades económicas y avances laborales. La tarotista recomienda actuar con determinación y no dejar proyectos inconclusos. También pide cuidar la salud y evitar excesos.

Capricornio

Para Capricornio llegan cambios importantes relacionados con negocios y crecimiento profesional. Será un día clave para reorganizar metas y tomar decisiones maduras. En el amor, una persona del pasado podría reaparecer.

Acuario

La Luna influirá fuertemente en Acuario, impulsando temas económicos y laborales. Mhoni recomienda dejar atrás pensamientos negativos y aprovechar las oportunidades para pedir aumentos, iniciar proyectos o formalizar relaciones sentimentales.

Piscis

Piscis cerrará la jornada con energías positivas y posibilidades de crecimiento personal. Los viajes, cambios físicos y nuevas rutinas serán favorables. En el amor, podrían surgir relaciones importantes o consolidarse vínculos ya existentes.

De acuerdo con Mhoni Vidente, este jueves 14 de mayo estará marcado por una fuerte energía de renovación y decisiones importantes para todos los signos del zodiaco. La recomendación general es confiar en la intuición, evitar pensamientos negativos y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el día.

Con información de Mhoni Vidente

BB