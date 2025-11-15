El cineasta tapatío Pancho Rodríguez, reconocido por su versatilidad y más de dos décadas de trabajo en la creación audiovisual, murió este jueves en su casa a causa de complicaciones derivadas de enfermedades, confirmó la Cruz Roja de Guadalajara. Tenía 50 años.

Nacido el 16 de septiembre de 1975 en Guadalajara, Jalisco, Rodríguez desarrolló una trayectoria que abarcó la escritura de guiones, la dirección y la actuación, además de incursiones esporádicas en la literatura, el teatro y la música. Su carrera estuvo marcada por una búsqueda constante de historias con identidad, sensibilidad y humor negro.

Entre sus proyectos más recordados se encuentra Llamando a un ángel, filme ganador del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, distribuido en salas comerciales por Buenavista Internacional, filial de Disney. También destacó con Día de muertos, una de las diez películas mexicanas más taquilleras de 2019 y nominada al Ariel como Mejor Largometraje Animado.

Rodríguez alternó el cine de autor con propuestas de corte popular, y su nombre figuró en títulos como Balas salvajes (1999) y Llamando a un ángel (2008), producciones en las que participó como escritor o actor.

Su trabajo más reciente, Abracadaver, fue seleccionado en competencia en la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, dentro de la sección Hecho en Jalisco.

Formó parte del Grupo "Los Bomberos", junto con Alex Macías, Mario Garibay, Leo Marín y Carlos Avilez. El ensamble retomaba los temas de cantina, arrabal y de carpa, con la intención de rescatar las canciones mexicanas populares.

CT