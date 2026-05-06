En los primeros minutos de este miércoles 6 de mayo, el propietario de Chivas, Amaury Vergara, publicó un mensaje que encendió las redes sociales. El líder del Guadalajara pidió que los futbolistas del club que fueron convocados a la concentración de la Selección Mexicana se reintegren de inmediato con el equipo, esto luego de que no se hubiesen respetado los acuerdos establecidos entre clubes y el combinado nacional.

El reclamo del directivo surgió luego de que Alexis Vega y Jesús Gallardo hubiesen recibido autorización para disputar encuentros con Toluca en las semifinales Copa de Campeones de la CONCACAF. Los Diablos Rojos se enfrentan esta noche al LAFC de la MLS en dicha competición, con un déficit de dos goles a uno en la serie. Esta situación atentaría contra el acuerdo pactado entre clubes y Selección, por lo que Vergara y Chivas decidieron replantear su postura.

Temprano por la mañana, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado oficial en respuesta a esta polémica situación con una sentencia definitiva: quien no se presente este día quedará fuera de la Copa del Mundo. De acuerdo con el texto, la concentración comenzará este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier "Vasco" Aguirre. Al tiempo de la difusión de este mensaje, se reportó la llegada de varios jugadores de Chivas al entrenamiento de los rojiblancos en Verde Valle, entre los que se incluye Armando "Hormiga" González y Luis Romo.

Como era de esperarse, en redes sociales todas estas situaciones han estimulado la imaginación de los usuarios quienes han publicado diversos memes que aligeran la polémica. A continuación te mostramos los más destacados.

Mejores memes del cruce de mensajes entre Chivas y la Selección Mexicana

Amaury Vergara entrando a la concentración de la selección para llevarse a los jugadores de Chivas de vuelta: pic.twitter.com/xm6LZDAudT— Sergio ���� (@Seergiot3ck) May 6, 2026

Twitter Liga MX en estos momentos gracias a @Amauryvz: pic.twitter.com/DQ84rHb49Q— El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) May 6, 2026

*Un chingo de pendientes en el trabajo*



Nosotros leyendo la amenaza de la Selección Mexicana: pic.twitter.com/tqbPYAwk6V— Diego (@DiegOrtiz_26) May 6, 2026

Alexis Vega llegando a la Selección Mexicana a las 10pm después de jugar con el Toluca pic.twitter.com/gwQaJiPY3V— Roberto Haz (@tudimebeto) May 6, 2026

La noche más tranquila de Alexis Vega jugando las semifinales de la cocachampions y reportándose con la selección pic.twitter.com/lgRUIGyp95— Grillo (@ElGrill028) May 6, 2026

Amaury Vergara ,metiendo presión

La selección,amenazando



Los de panini saliendo de México : pic.twitter.com/fF4Ye4kntF— el aguila mayor (@aguilamayor30) May 6, 2026

La hormiga luego de llegar a verde valle y ver el tuit de la selección pic.twitter.com/Bx62KB1Luu https://t.co/UDFj1JTXSg— Amill (@amilcrack13) May 6, 2026

Carlos Vela siempre tuvo razón sobre la Selección Mexicana pic.twitter.com/rNAbsUE2eu— PincheDanny (@PxncheDanny) May 6, 2026

Amaury Vergara logrando que se respeten los acuerdos previos sobre los convocados a la selección para el mundial: pic.twitter.com/7gvtWR7Arz— Simpsonito (@SoySimpsonito) May 6, 2026

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OB