En los primeros minutos de este miércoles 6 de mayo, el propietario de Chivas, Amaury Vergara, publicó un mensaje que encendió las redes sociales. El líder del Guadalajara pidió que los futbolistas del club que fueron convocados a la concentración de la Selección Mexicana se reintegren de inmediato con el equipo, esto luego de que no se hubiesen respetado los acuerdos establecidos entre clubes y el combinado nacional.El reclamo del directivo surgió luego de que Alexis Vega y Jesús Gallardo hubiesen recibido autorización para disputar encuentros con Toluca en las semifinales Copa de Campeones de la CONCACAF. Los Diablos Rojos se enfrentan esta noche al LAFC de la MLS en dicha competición, con un déficit de dos goles a uno en la serie. Esta situación atentaría contra el acuerdo pactado entre clubes y Selección, por lo que Vergara y Chivas decidieron replantear su postura.Temprano por la mañana, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado oficial en respuesta a esta polémica situación con una sentencia definitiva: quien no se presente este día quedará fuera de la Copa del Mundo. De acuerdo con el texto, la concentración comenzará este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier "Vasco" Aguirre. Al tiempo de la difusión de este mensaje, se reportó la llegada de varios jugadores de Chivas al entrenamiento de los rojiblancos en Verde Valle, entre los que se incluye Armando "Hormiga" González y Luis Romo.Como era de esperarse, en redes sociales todas estas situaciones han estimulado la imaginación de los usuarios quienes han publicado diversos memes que aligeran la polémica. A continuación te mostramos los más destacados. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB