Este es el único banco en México que SÍ abre el 17 de noviembre

Hoy, la mayoría de los bancos en México permanecerán cerrados debido a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha oficial es el 20 de noviembre, este año el Gobierno de México decidió adelantar el descanso para crear un megapuente, siguiendo lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ¿hay alguna institución bancaria que sí abrirá sus puertas? En esta nota te lo contamos.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que todas las instituciones bancarias "deberán cerrar sus puertas, así como suspender operaciones y la prestación de servicios al público en la República Mexicana" en las fechas de asueto, tal y como coincide este tercer lunes de noviembre.

¿Qué servicios bancarios que no estarán disponibles?

Si necesitas hacer trámites, toma en cuenta que las sucursales permanecerán cerradas, por lo que no podrás realizar:

Operaciones en ventanilla (depósitos y retiros).

Aclaraciones directamente con gerentes o ejecutivos.

Gestión de tarjetas de crédito o débito.

La CNBV también enfatizó que los usuarios no deberán preocuparse por las transacciones, ya que los cajeros y aplicaciones de banca móvil operarán con normalidad. Recuerda que la atención presencial en oficinas se reanuda hasta el martes 18 de noviembre de 2025.

Este es el banco que sí abre este 17 de noviembre de 2025

A diferencia del resto del sistema bancario, Banco Azteca operará con normalidad este lunes 17 de noviembre. Su horario será de 09:00 a 21:00 horas, y aplicará para todas las sucursales dentro del país.

Por último, considera que los próximos días feriados para todos los trabajadores mexicanos serán:

12 de diciembre de 2025 – Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre de 2025 – Navidad.

1 de enero de 2026 – Año Nuevo.

AO

