Carlos Rivera confirma nuevo álbum; esto sabemos de '¡Vida México!'

El cantante mexicano Carlos Rivera oficializó este jueves el lanzamiento de su próximo álbum titulado ¡Vida México!, una producción inspirada profundamente en las raíces culturales y musicales del país . El disco estará disponible en plataformas digitales a partir del 5 de marzo de 2026, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales, donde también compartió la portada y detalles del proyecto.

¡Vida México! amplía el universo creativo de su anterior EP Vida… sumando canciones inéditas, colaboraciones especiales y un enfoque temático centrado en el orgullo por la tradición mexicana. Rivera ha descrito el álbum como un “homenaje a nuestra cultura” , invitando a sus seguidores a sumarse a la cuenta regresiva en plataformas como Spotify para recibir el lanzamiento.

Una de las cartas fuertes que acompañan este proyecto es la colaboración con Alejandro Fernández en el tema “Sin Despedida” , una balada con elementos tradicionales que ya ha generado gran expectativa entre los fans.

¡Vida México! Tour y fechas en la Plaza de Toros

Junto con el anuncio del álbum, Rivera confirmó parte de su ambiciosa gira ¡Vida México! Tour, que recorrerá varias ciudades de México antes de llevar el espectáculo a España en el verano.

Una de las fechas más destacadas de este tour será su presentación el próximo 9 de mayo de 2026 en la icónica Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México. Este concierto representará un hito en la carrera del cantante, pues será la primera vez que encabeza un espectáculo en este emblemático recinto con capacidad para más de 40 mil asistentes, consolidando su crecimiento como uno de los artistas mexicanos más convocantes.

Venta de boletos

El precio de los boletos varia dependiendo de la zona del recinto por la que se tenga preferencia, variando en un rango que va desde los $488.00 pesos en el área general hasta casi los b mil en los lugares más exclusivos.

Ruedo Vida Mexico: Dos mil 880 pesos

Dos mil 880 pesos Ruedo Riveristas: Cuatro mil 209 pesos

Cuatro mil 209 pesos Palcos: Tres mil 50 pesos

Tres mil 50 pesos Barrera: Dos mil 867 pesos

Dos mil 867 pesos 1er Tendido: Mil 940 pesos

Mil 940 pesos Personas con Discapacidad: Mil 159 pesos

Mil 159 pesos 2do Tendido: Mil 159 pesos

Mil 159 pesos Lumbreras: 793 pesos

793 pesos Grada General: 488 pesos

Puedes adquirir los tuyos desde el siguiente enlace:

https://www.superboletos.com/landing-evento/l6uqcouabqgJHt-6K3vaKw

Con ¡Vida México!, Rivera no solo celebra su trayecto musical, sino también su identidad cultural, mezclando sonidos contemporáneos con influencias tradicionales que reflejan el espíritu mexicano. Esta nueva etapa promete ser una de las más emblemáticas en su trayectoria artística.

TG