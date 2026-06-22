Camila Sodi revela que se sometió a una grave intervención quirúrgica

Entre mensajes de agradecimiento y reflexiones, la actriz mexicana, Camila Sodi, reveló que fue hospitalizada ya que se sometió a una intervención quirúrgica por problemas de salud.A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió varias fotografías y aunque no dio detalles, explicó que le practicaron una histerectomía, procedimiento en el que se extirpa el útero o parte de éste."Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", escribió. En una segunda publicación, la protagonista de Falsa Identidad dedicó unas palabras al personal médico que la estuvo atendiendo y les agradeció por su apoyo y cuidado."Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias enfermeras que me bañaban y cuidaban tan lindas", publicó.Por último, Sodi se dirigió a sus fans y a todas las mujeres que ya han pasado por este tipo de procedimientos y que le contaron sus historias, las cuales, aseguró, le ayudaron para superar el miedo y enfrentarse a lo que venía."Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento", agregó.Hasta ahora, Sodi no ha revelado las razones médicas que la llevaron a someterse a la intervención; de lo que sí habló es que se encuentra en proceso de recuperación y acompañada de sus seres queridos.Camila González Sodi es una actriz, cantante y modelo mexicana, nacida en la Ciudad de México en 1986. Es hija de Fernando González Parra y de la escritora Ernestina Sodi y miembro de la Familia Sodi; también es sobrina de la actriz y cantante Thalía. Inició su carrera a la corta edad de dos años y, con el tiempo, fue mostrando interés en el modelaje y la actuación, inclinándose por esta última.Ha participado en programas de televisión y telenovelas como Señorita Pólvora, Luis Miguel: la serie, Distrito Salvaje, Falsa identidad y el remake de Rubí.En cuanto al cine, la actriz ha aparecido en producciones como Arráncame la Vida, Niñas Mal, Camino a Marte y Cómo Cortar a Tu Patán. Hace apenas unas semanas la actriz festejó su cumpleaños número 40, etapa a la que llamó mágica y muy especial.Con información de SUN.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL