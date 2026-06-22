Camila Sodi revela que se sometió a una grave intervención quirúrgica

Entre mensajes de agradecimiento y reflexiones, la actriz mexicana, Camila Sodi, reveló que fue hospitalizada ya que se sometió a una intervención quirúrgica por problemas de salud.

¿Cuál fue la operación a la que se sometió Camila Sodi?

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió varias fotografías y aunque no dio detalles, explicó que le practicaron una histerectomía, procedimiento en el que se extirpa el útero o parte de éste.

"Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", escribió.

ESPECIAL / IG / @camilasodi_

En una segunda publicación, la protagonista de Falsa Identidad dedicó unas palabras al personal médico que la estuvo atendiendo y les agradeció por su apoyo y cuidado.

"Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias enfermeras que me bañaban y cuidaban tan lindas", publicó.

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Por último, Sodi se dirigió a sus fans y a todas las mujeres que ya han pasado por este tipo de procedimientos y que le contaron sus historias, las cuales, aseguró, le ayudaron para superar el miedo y enfrentarse a lo que venía.

"Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento", agregó.

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Hasta ahora, Sodi no ha revelado las razones médicas que la llevaron a someterse a la intervención ; de lo que sí habló es que se encuentra en proceso de recuperación y acompañada de sus seres queridos.

¿Quién es Camila Sodi?

Camila González Sodi es una actriz, cantante y modelo mexicana, nacida en la Ciudad de México en 1986. Es hija de Fernando González Parra y de la escritora Ernestina Sodi y miembro de la Familia Sodi; también es sobrina de la actriz y cantante Thalía. Inició su carrera a la corta edad de dos años y, con el tiempo, fue mostrando interés en el modelaje y la actuación, inclinándose por esta última.

Ha participado en programas de televisión y telenovelas como Señorita Pólvora, Luis Miguel: la serie, Distrito Salvaje, Falsa identidad y el remake de Rubí.

En cuanto al cine, la actriz ha aparecido en producciones como Arráncame la Vida, Niñas Mal, Camino a Marte y Cómo Cortar a Tu Patán.

Hace apenas unas semanas la actriz festejó su cumpleaños número 40, etapa a la que llamó mágica y muy especial.

Con información de SUN.

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