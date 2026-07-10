Call of Duty: Black Ops 2 puede conseguirse con descuento por tiempo limitado

Los fanáticos de la saga Call of Duty: Black Ops II tienen una nueva oportunidad para revivir uno de los títulos más recordados de la franquicia. Activision sorprendió al anunciar la llegada de Call of Duty: Black Ops y Black Ops 2 a la PlayStation Store para PS5 y PS4, acompañando el lanzamiento con un descuento exclusivo para los suscriptores de PlayStation Plus.

La llegada de las versiones originales de Black Ops a la PlayStation Store representa un esfuerzo de la industria por mantener accesibles obras influyentes para las nuevas generaciones, evitando que su legado se pierda en el cambio de plataformas.

La promoción estará disponible hasta el 6 de agosto de 2026, por lo que los jugadores interesados podrán adquirir el título para ambas consolas a mitad de precio antes de que finalice la oferta.

¿Cuánto cuesta Black Ops 2 con descuento?

Cada juego tiene un precio regular de 39.99 dólares, pero quienes cuenten con una suscripción activa a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium podrán comprarlos por 19.99 dólares, lo que representa un descuento del 50%.

Además, Activision también rebajó los Pases de Temporada de ambos juegos. Normalmente tienen un precio de 29.99 dólares, pero los miembros de PS Plus pueden adquirirlos por 9.89 dólares, gracias a un descuento del 67%.

Estos pases incluyen los paquetes de contenido descargable (DLC), con nuevos mapas para el modo multijugador y escenarios adicionales para el popular modo Zombies.

No es un remaster: así llegan los clásicos de Black Ops

Uno de los aspectos más importantes del anuncio es que no se trata de versiones remasterizadas . Activision confirmó que ambas entregas corresponden a las versiones originales publicadas en 2010 y 2012 , adaptadas para funcionar en PlayStation 4 y PlayStation 5, conservando su jugabilidad, historia y modos clásicos.

La compra del juego incluye todo el contenido del lanzamiento original:

Campaña para un jugador.

Modo multijugador competitivo.

Modo Zombies.

Sin embargo, los contenidos descargables se venden por separado mediante el Pase de Temporada.

¿Por qué Black Ops 2 sigue siendo uno de los favoritos?

Lanzado originalmente en 2012, Call of Duty: Black Ops II es considerado por gran parte de la comunidad como uno de los mejores títulos de toda la franquicia.

Su campaña destacó por ofrecer decisiones que modificaban el desarrollo de la historia, algo poco habitual en los juegos de disparos de aquella época. Ambientada en un futuro cercano, presentó armas experimentales, drones de combate y una narrativa centrada en los conflictos tecnológicos y la guerra cibernética.

En el apartado multijugador, muchos jugadores recuerdan con nostalgia mapas como Hijacked, Raid, Standoff, Express y Slums, considerados algunos de los escenarios mejor diseñados en la historia de Call of Duty.

El modo Zombies también marcó un antes y un después gracias a mapas como Origins, Mob of the Dead y Buried, que aún hoy figuran entre los favoritos de la comunidad por su complejidad, secretos y narrativa.

Un clásico que sigue conquistando a los jugadores

A pesar de haber sido lanzado hace más de una década, Black Ops 2 mantiene una sólida reputación entre los aficionados. En foros y comunidades especializadas, muchos jugadores lo consideran uno de los puntos más altos de la saga por el equilibrio de su multijugador, el diseño de sus mapas y la calidad de su campaña.

Su regreso a consolas modernas también responde al creciente interés por preservar títulos clásicos y facilitar que nuevas generaciones puedan descubrir algunos de los juegos más influyentes de la franquicia.

Para quienes nunca lo jugaron o desean revivir la experiencia, el descuento temporal representa una de las formas más accesibles de añadir este clásico a su biblioteca digital antes de que finalice la promoción el próximo 6 de agosto.

TG