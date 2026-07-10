Music Vibe redibuja el mapa de los conciertos con nuevos recintos y una cartelera diversa

Guadalajara dejó de ser una ciudad donde las giras internacionales hacían una escala ocasional. Para José Luis Alva Briseño, director general de Music Vibe, el comportamiento del público durante los últimos años modificó la manera en que las promotoras planean sus calendarios y abrió la puerta a una programación que reúne artistas de perfiles muy distintos, desde el rock clásico hasta el pop latino, la bachata o los corridos.

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"Con el tiempo entendimos que Guadalajara se comporta como una especie de Ciudad de México en pequeño: aquí existen públicos y mercados para prácticamente todos los géneros musicales. Por eso este año me entusiasma presentar una cartelera independiente con cerca de ocho eventos dirigidos a públicos de distintas edades, gustos y preferencias, en diferentes recintos", explicó en entrevista con EL INFORMADOR. "Nuestro objetivo es democratizar la música, llevar propuestas diversas a distintos espacios y ofrecer espectáculos para todo tipo de audiencias".

La empresa, fundada hace seis años, considera a Jalisco como uno de sus mercados estratégicos. En ese periodo ha promovido más de medio centenar de conciertos con artistas como Luis Miguel, Don Omar, Ana Gabriel y Ricardo Arjona, experiencia que, de acuerdo con Alva Briseño, permitió comprender mejor el comportamiento del público local y diversificar la oferta más allá de los nombres de convocatoria masiva.

Esa visión también quedó reflejada durante la presentación de la cartelera para el segundo semestre del año, donde la empresa anunció conciertos de Romeo Santos, Ricardo Arjona, Tini, Alan Parsons Live Project, Deep Purple y Junior H, entre otros proyectos. Para el promotor, el reto consiste en construir una programación donde convivan figuras consolidadas con artistas dirigidos a públicos específicos.

"Nos interesa que exista una programación amplia: conciertos para jóvenes, para quienes disfrutan de la música colombiana, para adultos, para adultos mayores y para distintos géneros musicales. Ese es el compromiso que tenemos como empresa", señaló durante la rueda de prensa.

El Estadio Panamericano busca convertirse en una nueva sede para las grandes giras

El crecimiento de la cartelera también responde a la incorporación de nuevos espacios para espectáculos. Music Vibe considera que el Estadio Panamericano puede convertirse en una alternativa para producciones de gran formato en una ciudad donde la disponibilidad de fechas en otros recintos resulta cada vez más limitada.

"El Estadio Panamericano representa una apuesta muy importante para nosotros. No solamente queremos utilizarlo como un recinto más, sino convertirlo en una de las principales sedes para Music Vibe y también para otros promotores independientes", asegura. "Los estadios de futbol tienen calendarios muy complicados y encontrar fechas disponibles resulta cada vez más difícil. Por eso creemos que el Estadio Panamericano puede convertirse en una alternativa muy importante para Guadalajara".

La empresa reconoce que el primer concierto realizado en ese espacio dejó áreas de oportunidad, particularmente tras la presentación de Ricky Martin. Sin embargo, sostiene que esa experiencia permitió replantear la operación del recinto. "Cuando cometemos errores, nuestra obligación es aprender de ellos. Eso ocurrió con el concierto de Ricky Martin. Analizamos todo lo que sucedió y trabajamos para mejorar la operación del Estadio Panamericano. Y cuando las cosas salen bien tampoco debemos conformarnos. Siempre buscamos mejorar", afirmó.

Para Alva Briseño, el crecimiento de Guadalajara como mercado de espectáculos también implica asumir riesgos con artistas que no siempre pertenecen al circuito comercial dominante. Uno de esos casos es Alan Parsons Live Project, cuyo concierto llegará el 23 de octubre a la Arena Guadalajara. "Somos una de las pocas promotoras independientes mexicanas que sigue apostando por el rock, el metal y el rock pop", explica.

"En la Ciudad de México presentamos este tipo de conciertos con frecuencia, pero llevarlos a otras ciudades resulta mucho más complicado. Son géneros que la gente escucha y aprecia, pero no siempre se traducen en venta de boletos. Nosotros queremos romper con esa idea. Ya trajimos a Tool, Slipknot, ahora viene Alan Parsons, después llegará Deep Purple y queremos seguir construyendo esa línea de programación", comentó.

Para el empresario, la permanencia de ese tipo de propuestas dependerá también de la respuesta del público. "Es muy importante que quienes disfrutan esta música apoyen estos conciertos. Si el público responde, podremos continuar trayendo artistas de este nivel."

Una cartelera construida para públicos distintos

La diversidad de la programación también responde a una manera distinta de leer el comportamiento del público. Mientras algunos artistas mantienen una convocatoria masiva casi automática, otros requieren una apuesta basada más en la intuición que en los indicadores tradicionales de la industria. Alva Briseño explica que la empresa combina herramientas de análisis digital con años de experiencia como promotora para decidir qué proyectos llegan a Guadalajara. También entra en la fórmula algo mucho más importante, pero también más imprevisible: el instinto.

"Trabajamos con dos elementos. El primero son los datos. Hoy existen muchas herramientas para medir cuántas personas escuchan a un artista en Spotify, YouTube y distintas plataformas digitales. Eso nos ayuda mucho cuando hablamos de figuras actuales. Sin embargo, con artistas históricos como Deep Purple o Alan Parsons esa información ya no resulta suficiente. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva, pero no necesariamente aparecen todos los días en las plataformas. Ahí entra un segundo elemento: el instinto. Hay una parte importante que depende del tacto, de conocer al público, entender las características de cada ciudad y asumir ciertos riesgos. Gracias a Dios, esas apuestas nos han dado más alegrías que tropiezos", comparte.

En el otro extremo aparece Tini, una de las principales figuras del pop latino de la nueva generación, cuya producción obligó a adaptar la operación de la Arena Guadalajara. "Tini es una estrella global. Para mí representa una nueva generación de grandes figuras del pop latino. Algo que admiro mucho de ella es el enorme respeto que tiene por su público. Entendió perfectamente el fenómeno que vivió desde Disney y decidió responder con una producción de primer nivel. Mover esa producción fue un reto importante para nosotros. En Sudamérica se presenta ante cincuenta o sesenta mil personas en estadios, y ahora podremos verla en la Arena Guadalajara con un formato mucho más cercano."

El mismo criterio se aplica a dos artistas que Music Vibe conoce bien: Ricardo Arjona y Romeo Santos. La empresa ha trabajado anteriormente con ambos, experiencia que, de acuerdo con Alva Briseño, permitió replantear el tipo de recinto que mejor responde a las características de cada espectáculo. "A Romeo Santos ya lo presentamos en 2022 en el Estadio Jalisco y posteriormente en el Estadio Akron. A Ricardo Arjona lo trajimos hace cuatro años al Auditorio Telmex, donde ofreció cuatro conciertos con localidades agotadas. Ese aprendizaje nos permite tomar mejores decisiones. Con Arjona entendimos que, por su agenda, ya no resulta viable pensar en cuatro conciertos consecutivos como ocurrió anteriormente. Hoy la apuesta consiste en ofrecer una única presentación en un recinto con mayor capacidad."

En el caso del cantautor guatemalteco, la expectativa también gira en torno al crecimiento de la producción escénica. "Quienes asistieron a la gira Blanco y Negro recordarán una producción extraordinaria. Ahora encontrarán un espectáculo todavía más grande. Ricardo Arjona posee una capacidad muy particular para conectar con el público. Muchos asistentes dicen, incluso en tono de broma, que compran un boleto para ir a llorar, y eso habla del nivel de identificación que consigue generar con sus canciones."

Romeo Santos, por su parte, llegará con un planteamiento diferente al de sus presentaciones anteriores en Guadalajara. "Queremos ofrecer una experiencia más cercana. La intención es reducir el aforo para que el público viva un concierto mucho más íntimo. Queremos que quienes realmente son seguidores de Romeo Santos puedan sentir una conexión distinta con el escenario y que todo el espectáculo se convierta en una experiencia completamente sensorial", explica.

La estrategia también contempla formatos alejados del concierto tradicional. Entre ellos figura la experiencia inmersiva inspirada en Minecraft, actualmente instalada en la Ciudad de México y cuya llegada a Guadalajara permanece en análisis. "Nos interesa mucho traerla, pero primero debemos asegurarnos de que existan las condiciones logísticas y económicas para desarrollar una experiencia de esa magnitud."

Más allá de la cartelera

Para José Luis Alva Briseño, el objetivo de Music Vibe no consiste únicamente en sumar nombres reconocidos a la agenda de espectáculos . La apuesta, afirma, pasa por ampliar las posibilidades de una ciudad que, desde su perspectiva, ha dejado de depender de las giras que antes concentraban sus esfuerzos en la capital del país.

"Queremos consolidarnos como uno de los dos o tres principales promotores de entretenimiento en Guadalajara. Nos hemos atrevido a desarrollar proyectos que quizá otros no habrían intentado. Traer a Deep Purple, Alan Parsons, Tini o llevar a Luis Miguel a un estadio cuando la tendencia era presentarlo únicamente en arenas son decisiones que implican asumir riesgos", dice.

"Nuestro objetivo no es convertirnos en la promotora más importante para los artistas o para las estadísticas. Lo verdaderamente importante es que el público de Jalisco nos considere una empresa que hace bien las cosas y que sigue elevando la calidad de la oferta de entretenimiento en la ciudad", finalizó.

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