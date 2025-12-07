El director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone vuelven a colaborar en Bugonia, la excéntrica e indomable pieza que combina la comedia de humor negro con elementos de ciencia ficción.

Bugonia. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Dos jóvenes obsesionados con las teorías de conspiración secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que ella es un alienígena empeñada en destruir el planeta Tierra.

Bugonia es una de las películas que formó parte de la selección oficial en los festivales de Venecia y San Sebastián.

Bugonia

De Yorgos Lanthimos.

Con Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone.

Irlanda, 2025.

XM