Blake y Taylor: los chats secretos que sacuden a Hollywood

La desclasificación de mensajes privados entre Blake Lively y Taylor Swift ha desatado un torbellino mediático que expone, por un lado, la tensión en una amistad de casi una década y, por otro, el conflicto legal que Lively mantiene con Justin Baldoni, coprotagonista y director de “It Ends With Us”.El origen del conflicto se remonta a los primeros meses del rodaje, cuando Lively denunció ante la producción lo que describió como acoso, represalias y un intento de control creativo por parte de Baldoni.Baldoni, por su parte, negó las acusaciones y presentó una contrademanda por difamación, alegando que Lively buscaba dañar su reputación. Esta disputa no solo ha dividido opiniones en la industria, sino que ha tenido repercusiones personales, como muestran los mensajes entre Lively y Swift.Esta semana, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos varios mensajes de texto entre Blake Lively y Taylor Swift, en los que ambas discuten la disputa legal abierta entre la actriz y Justin Baldoni, su compañero de reparto en la película “It Ends With Us”.Los textos, incluidos en documentos judiciales y fechados el 4 de diciembre de 2024, muestran a Lively disculpándose con Swift por sentirse absorbida por el conflicto y por haber descuidado su amistad: “No tengo motivos para preguntar, pero no sé, siento que debería... ¿Va todo bien?”, continúa Lively. “Últimamente me he sentido como una mala amiga, he sido un desastre que solo ha hablado de mi propia mier* durante meses. Has sido muy generosa no solo siendo la persona clave para mí durante todo ese tiempo, sino también por perdonarme por estar tan metida en todo esto… Pero aun así tengo una sensación de que algo no está bien. Se lo he dicho a Ryan y me ha dicho que te preguntara”.Con un toque de humor autocrítico, Blake agrega: “Y ya sabes que tengo esa masculinidad tóxica y no puedo ser demandante, pero aun así quiero saber que todo va bien… Solo quiero asegurarme de que todo está bien”.Swift respondió una hora y media después: “No, no estás equivocada, pero no tiene importancia. Creo que estoy agotada en cada faceta de mi vida y, en los últimos meses, he notado un pequeño cambio en tu forma de hablarme… Sí, ha habido muchas cosas del tema de Justin, pero ya he pasado por cosas como estas antes y sé lo agotador que es”, reconoce.“Me siento muy mal por decir esto, porque tus mensajes han tenido una intención muy amable, pero los últimos... me sentía como si estuviera leyendo un correo electrónico corporativo masivo enviado a 200 empleados. Has dicho la palabra ‘nosotros’ como 18 veces… Echo de menos a mi amiga divertida y que me habla como ella misma, no como un grupo (...). Me siento distanciada de ti”, agrega.Aunado a estos intercambios, también se dieron a conocer mensajes más explosivos y estratégicos, en los que ambas artistas critican al director —Baldoni— con términos como “payaso” o “esta p*rra”, al tiempo que debaten sobre decisiones relacionadas con la película y su banda sonora.Asimismo, Lively solicitó a Swift respaldo para un guion modificado —aunque la cantante nunca había leído el borrador—, a lo que Swift respondió con disposición: “¡Haré cualquier cosa por ti!”. La actriz también se refirió a Swift y a Ryan Reynolds como sus “dragones”, destacando su protección y apoyo mutuo frente al conflicto.En otro intercambio de mensajes, fechado también en diciembre de 2024, Swift envió a Lively una noticia de la revista People que recogía que Baldoni había confesado haber sido “traumatizado sexualmente” por una expareja. Junto a la imagen, la artista de 36 años anotó: “Creo que este imb* sabe que se le viene algo encima, porque ya sacó su mini violín”. Swift envió este texto antes de que The New York Times revelara las acusaciones de Lively contra Baldoni.Semanas después, Swift compartió con la actriz un enlace a una noticia que informaba que la agencia de representación de Baldoni lo había despedido: “Ganaste. Lo has conseguido. Y has ayudado a que muchas personas no tengan que pasar por esto nunca más. Nunca una cancelación fue revertida tan rápido”, escribió la artista.El pasado septiembre, Swift accedió a declarar en las preparaciones de la batalla legal entre Lively y Baldoni, un proceso que se espera llegue a juicio en Nueva York el próximo mayo.Con información de EFE Justin Baldoni y su equipo:Sostienen que Lively trató de influir en Swift para que hiciera pública una declaración de apoyo, incluso insinuando que mensajes privados podrían divulgarse si no cooperaba.Alegan que los textos entre Swift y Lively muestran estrategias para “tomar control” de la película y debilitar a Baldoni.Afirman que partes del conflicto se han difundido para manipular la opinión pública y que las acciones de Lively han dañado la reputación del director.Respuesta de Blake Lively y su defensa:Niegan categóricamente que Lively presionara a Swift; aseguran que Swift fue libre de elegir y que su apoyo nunca fue condicionado.Argumentan que los textos han sido sacados de contexto y que Swift no tiene un rol material ni creativo en la producción de la película.Defienden que las denuncias de Lively por acoso y represalias son legítimas y están respaldadas por evidencias de comportamiento inapropiado de Baldoni en el set.POSTURA DE TAYLOR Aunque no ha hecho declaraciones públicas extensas sobre el caso, ni antes ni después de que se filtraran las conversaciones, el equipo de Taylor ha subrayado que la cantante no estuvo involucrada en el proyecto más allá de autorizar el uso de una canción y que no tuvo participación creativa alguna.La propia Swift habría manifestado sentirse en gran medida al margen del conflicto, condicionada por sus compromisos profesionales y personales.