Bárbara de Regil interpreta a villana en la nueva serie de "Carlota"

Bárbara de Regil insiste en que "Carlota" no es un retrato documental de la historia, sino una reinterpretación basada en "lo que se dice" que ocurrió.

Para De Regil, ahí está una de las claves del atractivo de la serie: una mirada contemporánea a figuras femeninas del siglo XIX que, desde distintos lugares, desafiaron estructuras, su papel es la de la villana de la historia y le hará la vida imposible a Carlota, que es interpretada por Belinda, y sostienen un pleito histórico.

"Hoy en día las mujeres nos paramos en alto y tenemos voz. Empezando porque tenemos una presidenta en México. Y en esa época, Carlota fue de las primeras mujeres en decir 'no'. Fue una mujer muy importante… por eso es tan emocionante ser parte de esta historia, aunque yo no interprete a Carlota".

La historia parte de un momento real: cuando los aristócratas europeos Carlota y Maximiliano aceptan venir a gobernar un país dividido por la guerra y las ideologías. La serie no busca ser un documental, sino una reinterpretación libre basada en "lo que se dice que pasó", con un tono visual y narrativo cercano a producciones como "Bridgerton" y "The Great", según la misma Bárbara de Regil.

“Es la villana, es la que hace un poco la vida imposible. Es Scar. Tiene poder, tiene influencia y dice: 'óyeme, vamos a hacer lo que yo diga'”.

"Carlota" es una producción original de Sony Pictures Television para HBO Max, actualmente en rodaje entre España y Latinoamérica.

