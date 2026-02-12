Ángela Aguilar ha compartido varias fotos mostrando lo bien que marcha su vida de casada con Christian Nodal. Mientras tanto, el cantante parecería atravesar un distanciamiento o crisis con sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal , quienes desde hace más de un año, tras la boda de su hijo, prácticamente no han aparecido en público junto a él ni con la familia de Ángela.

La última vez que Nodal fue visto con sus padres fue en noviembre de 2025, luego de que no fuera vinculado a proceso por la presunta falsificación de documentos, acusación realizada por su exdisquera, Universal Music.

Y aunque los problemas legales con Universal Music continúan, tras la audiencia, se sabe que de cinco abogados que tenía la familia, tres ya renunciaron, es Nodal quien está en busca de representante legal, sus padres continúan con los que ya tenían.

Hace unos días, el papá de Nodal apareció con él y con su equipo para dar banderazo a lo nuevo que viene para este 2026, se sabe que hay un contrato que respalda esa colaboración de padre e hijo, sin embargo, ni en Navidad, Año Nuevo o su cumpleaños, estuvo con sus padres.

La sospecha de este distanciamiento aumentó después de que se diera a conocer que el cantante ya no sigue en Instagram ni a su papá ni a su mamá, algo que bien podría deberse a "un problema" de la red, sin embargo, la especulación de que las cosas entre ellos no están bien cada vez se fortalece más.

Eso sí, Nodal y su esposa Ángela parecen estar en su mejor momento, hace unas horas la cantante de 22 años compartió un par de fotos que muestran momentos de intimidad con su esposo.

Christian Nodal compartió una foto en la que Ángela aparece de espaldas en lo que parece ser un día de campo, y musicalizó su publicación con la canción "Me gustas", del compositor Joan Sebastian, de quien Nodal es fan.

Según lo que ambos cantantes compartieron en 2025, alistan su boda religiosa para mayo de este año, la ceremonia se realizaría en Zacatecas, y la fiesta sería muy mexicana.

