Axe Ceremonia: organizadores buscan llegar a un acuerdo con familiares de los fotógrafos fallecidos

El accidente ocurrido el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, aun no cuenta con una resolución. A continuación, te ponemos en contexto sobre este hecho que generó una gran indignación social.

Durante la tarde de la primera jornada del festival de música, una estructura metálica de la escenografía colapsó debido a ráfagas de viento, provocando la muerte instantánea de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes cubrían el evento para un medio independiente.

Tras casi un año después de la tragedia ocurrida en el festival Axe Ceremonia 2025, la empresa organizadora ECO Live ha emitido un comunicado oficial en el que asume la responsabilidad por el fallecimiento de los fotoperiodistas. La empresa manifestó su disposición para alcanzar un acuerdo con los familiares de las víctimas al intentar resarcir de manera integral el daño ocasionado.

Después de meses de silencio, la empresa afirma que ha mantenido una colaboración abierta y transparente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para concretar la investigación en curso. Además, los organizadores se han dicho dispuestos a entablar un diálogo con las familias afectadas para concretar un acuerdo que armonice sus deseos con los marcos legales.

ECO Live ha establecido que con sus acciones buscan reparar el daño ocasionado no solo por una obligación legal, sino por "principio ético irrenunciable".

Los organizadores se han comprometido a honrar la memoria de las víctimas con acciones concretas que garanticen entornos seguros en futuros eventos. Con esto podemos afirmar que, las muertes de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández han marcado un precedente en la industria de eventos masivos en México, poniendo bajo la lupa los protocolos de seguridad y la responsabilidad de las productoras ante los periodistas y fotógrafos.

CT