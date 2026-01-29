Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 29 de enero

Aries

Este es un periodo ideal para recoger los frutos de lo que has sembrado. Es momento de dialogar, cerrar tratos y concretar acuerdos. Cree en tu fortaleza, en tu iniciativa y en todo lo que sabes hacer. Apóyate en tus contactos y relaciones, porque gracias a ellos podrás avanzar con mayor rapidez.

Tauro

La energía está claramente a tu favor. Es tiempo de agradecer, porque la gratitud abre caminos de prosperidad. No hay espacio para dudas ni inseguridades: al contrario, este es el impulso que necesitabas para dar ese paso que has venido posponiendo. Haz las llamadas necesarias, envía los mensajes y toca las puertas correctas, porque la buena suerte te acompaña y debes salir a buscarla.

Géminis

Con la Luna en tu signo, este es un momento excelente para mover asuntos importantes. Compras, ventas, firmas, negociaciones y acuerdos están muy bien aspectados. Además, los planetas en Acuario te empujan a iniciar cambios positivos que no solo te renovarán, sino que también traerán mejoras en tu economía.

Cáncer

Te toca cosechar en grande. En el terreno sentimental, se activan el romance, la pasión, los inicios de relaciones y las formalizaciones. Todo lo relacionado con el amor y el hogar se ve fortalecido. En lo profesional, mantente atento, porque comenzarán a llegar propuestas nuevas que, además de gustarte mucho, te permitirán mejorar tus ingresos.

Leo

Aléjate de los chismes, de las presiones y de los comentarios malintencionados. Tu luz está brillando con fuerza y eso puede despertar envidias. Lo mejor es marcar límites y seguir tu camino sin engancharte. Es un excelente día para cerrar acuerdos o negociar, especialmente en temas relacionados con tu casa y tu trabajo.

Virgo

No es momento de darle tantas vueltas a las cosas, sino de actuar. Todo apunta al éxito, al crecimiento y a la prosperidad. Con la Luna en Géminis, un signo que comparte contigo la influencia de Mercurio, todo proyecto que tengas entre manos puede avanzar con fuerza. La confianza en ti mismo y el amor propio serán las claves para abrir incluso las puertas más difíciles.

Libra

Se aproximan mejoras importantes en tu economía que te darán un gran alivio, y este buen ciclo durará varias semanas. Todo lo que compres, vendas o negocies estará muy bien aspectado. Con tanta energía de aire a tu favor, es un periodo ideal para avanzar y destacar. Solo cuida mantener distancia de personas negativas que pueden contaminar tu ánimo.

Escorpión

Tienes todas las herramientas para ganar: determinación, energía, capacidad y compromiso. Deja atrás las preocupaciones innecesarias y, sobre todo, controla los celos en tus relaciones. Lo que es tuyo por derecho llegará. Los viajes, tanto cortos como largos, están muy bien marcados, al igual que cualquier negociación o acuerdo en sociedad.

Sagitario

Nada ni nadie debe quitarte la sonrisa. Si otros hablan o critican, simplemente ignóralos. Tu momento es de avance y expansión, y no vale la pena detenerse. Los aspectos planetarios están de tu lado: el Sol, la Luna, Júpiter y Neptuno te están abriendo puertas y dándote oportunidades importantes. Sigue brillando y avanzando sin mirar atrás.

Capricornio

Te encuentras en una posición desde la cual puedes apoyar y orientar a muchas personas que estuvieron contigo en tu camino. Recordar quiénes te acompañaron y ofrecer tu ayuda abrirá nuevos canales de abundancia. En casa se anuncian cambios que traerán más paz y equilibrio. Además, si esperabas un cambio laboral o una mejora económica, se están abriendo caminos muy prometedores.

Acuario

Tu mente está llena de ideas y proyectos, y este es un momento excelente para organizarlos. Aunque no pongas todos en práctica de inmediato, escríbelos y dales forma. Es tiempo de avanzar, hablar y expresar lo que necesitas, porque serás escuchado. La energía planetaria te respalda para comunicar y construir algo importante.

Piscis

Tú sueles dar mucho a los demás, pero ahora es tiempo de que también te cuiden y te consientan. Con Neptuno en Aries por un largo periodo, tienes una energía especial para abrir puertas y conquistar nuevas metas. No te quedes callado: expresa lo que te corresponde en lo personal, laboral y familiar. Se anuncian viajes y cambios importantes, incluso relacionados con el hogar. Es un tiempo de ganar y de avanzar.

MF