Bad Bunny dio comienzo a la etapa europea de su exitosa gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, con España, específicamente Barcelona, como su primera parada en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

De vez en cuando el cantante puertorriqueño invita a algún artista a cantar con él en el escenario; entre algunos de los más destacados están Julieta Venegas y Grupo frontera en México, Cazzu en Argentina, Karol G en Colombia, entre otros.

Fue así como durante su primera noche en Barcelona, el “Conejo Malo” sorprendió a sus fanáticos al subir al techo de La Casita a su “tocaya”, Bad Gyal, desatando la euforia entre el público.

El Bad con la Bad a dueto en La Casita

La cantante catalana, Bad Gyal, apareció en el escenario al momento de cantar “Yo perreo sola” , causando sorpresa ya que ella dio comienzo a la canción, y pronto Benito Antonio, nombre real de Bad Bunny, se unió a ella formando un dueto que muchos esperaban desde hace años.

Posteriormente, el reggaetonero le cedió el escenario a la artista urbana para que interpretara “Da Me”, uno de los temas principales de su álbum más reciente, Más Cara, estrenado a principios de marzo de este año.

Este ha sido uno de los escenarios más grandes en los que se ha presentado Alba Farelo, nombre real de Bad Gyal, quien se encuentra en sus últimas fechas de su Más Cara World Tour en España, para pasar a sus presentaciones en Estados Unidos y Latinoamérica.

Bad Gyal agradece al “Conejo Malo” por la invitación

Bad Gyal posteó un emotivo agradecimiento en su cuenta oficial de Instagram, en el que, acompañado de varias fotos y videos de la experiencia, expresó su infinita admiración por Bad Bunny:

“La primera vez que esta leyenda actuó en España fue en mi ciudad Barcelona y sabía que no me lo podía perder. Me parecía un artista súper guai único y diferente”, comenzó.

“Nunca hubiese imaginado que 8 años más tarde me invitaría a cantar uno de sus temas y compartir mi música en uno de sus shows gigantes”, continuó.

Finalmente, la intérprete de “Fiebre” mencionó que este fue un sueño hecho realidad para su carrera y como su fanática: “Gente los sueños si se cumplen!! Gracias @badbunnypr por la oportunidad y por la bonita energía que desprendes! El Bad con la Bad piscis power”.

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