Ariana Grande y sus compañeras, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, se llevaron un buen susto en el estreno mundial de Wicked: For Good, cuando un fan saltó las vallas de protección, corrió y agarró del brazo bruscamente a la cantante y comenzó a saltar de emoción junto a ella, en un momento que se volvió tenso.

Cynthia Erivo trató de proteger a Ariana, apartando al joven de la artista, quien reaccionó desconcertada ante el momento que ya es viral en redes sociales; el joven fue retirado del lugar por elementos de seguridad.

A pesar del susto y la incomodidad del momento, las estrellas de Wicked continuaron su camino por la alfombra, no antes sin asegurarse de que Ariana se encontrara bien.

Erivo es una actriz, cantante y productora británica , reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel de Harriet Tubman en la película biográfica Harriet, así como por su actuación en Wicked el año pasado.

En cuanto al incidente, Cynthia Erivo está recibiendo aplausos en redes sociales por la forma en la que defendió a su compañera, Ariana Grande, y muchos confiesan que la querrían como guardaespaldas.

“Me da más miedo la Cynthia que los guardias”, “Los guardaespaldas: Llamen a Cynthia!!!”, “Quiero a alguien que me cuide como Chyntia cuida a Ariana”, “Por estas cosas muchos artistas sufren de ansiedad, que miedo pero bien que Cynthia Erivo la cuidó, se ve que tienen una hermosa amistad”, son solo algunos de los comentarios que se leen en el video.

Ariana Grande regresará a la música

Ariana Grande estrena esta segunda edición de Wicked, previo a su retorno musical ; recientemente, la también cantante lanzó una edición exclusiva de su disco Positions, su sexto álbum de estudio, con motivo de su quinto aniversario.

Por si no fuera poco, Grande anunció, hace un par de meses, su regreso en 2026 a los escenarios con The Eternal Sunshine Tour , su primera gira en 7 años, con la que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

La gira se centrará en su séptimo álbum, Eternal Sunshine, una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Será el regreso de Ariana a los escenarios desde 2019 , cuando promocionó los álbumes Sweetener y Thank U, Next. Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía Wicked, donde interpreta a Glinda, la buena.

Con información de SUN.

