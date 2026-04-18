Andrea Bocelli en el Zócalo: ¿a qué hora empieza el concierto?

El esperado día finalmente llegó, Andrea Bocelli se presentará este sábado 18 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento masivo que promete hacer historia en la capital del país.

Si planeas asistir a la emblemática Plaza de la Constitución, la pregunta más importante que debes resolver ahora mismo es sobre los tiempos de acceso. La organización ha sido muy clara respecto a la logística para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los asistentes al evento, sin embargo, si aun no estás enterado de esta información, a continuación te la brindaremos.

¿A qué hora empieza el concierto de Andrea Bocelli?

Las autoridades capitalinas y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmaron de manera oficial que el espectáculo musical dará inicio en punto de las 19:00 horas. A partir de ese momento, los acordes del tenor italiano resonarán en el corazón del país.

Sin embargo, la recomendación oficial de Clara Brugada, jefa de Gobierno, es no llegar a esa hora exacta. Al tratarse de un evento de entrada libre, el cupo en la plancha principal es limitado y se espera una fuerte afluencia desde varias horas previas al inicio del show.

Para asegurar un buen lugar y tener una vista privilegiada del escenario, lo ideal es arribar al centro histórico durante la tarde. Recuerda que los accesos peatonales principales estarán habilitados únicamente por las avenidas Pino Suárez y 20 de Noviembre, donde habrá filtros de seguridad para los asistentes.

Artistas invitados: Una fusión musical inesperada

Este magno concierto no será una presentación en solitario del artista europeo. El tenor estará acompañado por figuras que fusionarán la ópera con ritmos muy mexicanos, creando una velada única que busca democratizar la cultura y acercar espectáculos de primer nivel a toda la población de forma gratuita.

Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana son los invitados de lujo confirmados para subir al escenario esta noche. Esta peculiar mezcla de cumbia de Iztapalapa, pop alternativo y música clásica ha generado una enorme expectativa entre el público capitalino que ya abarrota las calles aledañas al recinto.

El evento, que es presentado oficialmente por Banco Plata, forma parte de la extensa gira mundial con la que el intérprete celebra el 30 aniversario de su exitoso álbum Romanza. Este disco fue precisamente el material discográfico que lo catapultó a la fama internacional en la década de los noventa.

Consejos para sobrevivir al evento masivo en el Zócalo

Para que tu experiencia sea verdaderamente inolvidable y evites malos ratos entre la multitud, aquí tienes una lista de recomendaciones clave si vas en camino al centro de la ciudad: lleva ropa en capas, ya que el clima capitalino refrescará al caer la noche; usa calzado cómodo porque pasarás muchas horas de pie; no olvides una batería portátil para tu celular; y evita objetos prohibidos como sombrillas, envases de vidrio, aerosoles o mochilas demasiado voluminosas.

Si prefieres evitar las multitudes o no alcanzas a llegar a tiempo, recuerda que el concierto también contará con una transmisión en vivo totalmente gratuita. De esta manera, podrás disfrutar de grandes éxitos mundiales como "Vivo por ella" o "Con te partirò" desde la comodidad y tranquilidad de tu hogar.

Finalmente, es crucial que tengas en cuenta las modificaciones en el transporte público. Las estaciones del Metro Zócalo/Tenochtitlán y Allende permanecerán cerradas durante todo el día. Te sugerimos utilizar alternativas cercanas como las estaciones Bellas Artes o Pino Suárez para llegar a tiempo a tu destino.

Prepárate para vivir una noche mágica que reafirmará a la capital mexicana como un epicentro cultural del mundo. Sigue estas recomendaciones, planifica tu ruta con anticipación y disfruta de la inigualable voz de uno de los cantantes de ópera más importantes de nuestra época en un escenario verdaderamente inmejorable.

CT