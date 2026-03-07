Alondra de la Parra responde dichos polémicos de Timothée Chalamet (VIDEO)

A través de un TikTok, la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra reaccionó a los dichos polémicos del actor Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera con un video publicado en redes sociales junto a su orquesta.

El actor dijo que no estaba interesado en realizar papeles en esos escenarios porque no intentaba "mantener vivo" estos espacios que, quizá en consideración del nominado al Oscar por su rol protagónico en Marty Supreme, son anticuados.

Ante ello, diversas academias y agrupaciones artísticas de todo el mundo respondieron al juicio de Chalamet. Entre ellas se encontró Alondra de la Parra, quien mandó un mensaje grabado al actor. Y lo hizo con la batuta en la mano y dentro de la sala de conciertos, acompañada de su orquesta en un aparente ensayo. Esto dijo la directora mexicana:

"Oye Timothée, siento que no quieras ser parte de esto, quizá quieras reconsiderarlo. Y no estamos intentando ‘mantenerlo vivo’, está bastante vivo". Tras estas palabras iniciales, de la Parra da media vuelta y comienza a marcar el ritmo de la Sinfonía No. 1 de Gustav Mahler "Titán". La directora remató: "Así que si en algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros".

Alondra de la Parra es la Directora Artística y Titular de la Fundación ORCAM (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid) desde 2024, en donde suele presentar distintos programas musicales en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, España.

