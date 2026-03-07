Aunque recientemente el actor Timothée Chalamet, nominado al Oscar, declaró que “a nadie le importan” el ballet y la ópera, sus palabras contrastan con los elogios que ha hecho en el pasado a estas disciplinas.

El actor, cuya familia ha estado vinculada durante generaciones a una de las compañías más importantes de danza en Estados Unidos, reconoció en entrevistas anteriores: “Crecí entre bastidores. Mi abuela bailó en el New York City Ballet, mi madre bailó en el New York City Ballet, mi hermana bailó en el New York City Ballet. Crecí soñando en grande entre bastidores en el Koch Theater (en Lincoln Center) en Nueva York… Soy como un diagrama de Venn de las mejores influencias culturales del siglo XX y XXI”.

Este cambio de postura desató un intenso debate en la comunidad artística y críticas hacia Chalamet.

En una charla con Matthew McConaughey, que se está haciendo viral, Chalamet dijo: “No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”.

Inmediatamente, el actor pareció percatarse de la polémica y añadió: “Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos en audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón”.

Las declaraciones surgieron luego de que, dentro de la charla, hablaran sobre cómo el lento desarrollo de una historia está pasando de moda.

Bajo este contexto, tanto artistas como compañías de danza y el mundo de la ópera respondieron al desaire.

El bailarín mexicano Isaac Hernández, galardonado internacionalmente con el prestigioso Benois de la Danse, también fijó su postura en redes. En su cuenta de Despertares, organización que por más de una década ha reunido a miles de personas para celebrar la danza y promover oportunidades para jóvenes artistas, publicó un video con una frase contundente dirigida a Chalamet: “¿A nadie le importa? @tchalamet… A nosotros sí”.

El clip combina fragmentos de las declaraciones de Chalamet con escenas de bailarines en acción, subrayando el compromiso de la comunidad con la danza clásica y la importancia de reconocer su impacto cultural y social.

Mientras tanto, el Royal Ballet y la Ópera de Londres respondieron a los comentarios con videos de artistas en el escenario y entre bastidores, acompañados del mensaje “Importamos” y un corazón rojo.

La bailarina argentina Marialena Núñez, principal del Royal Ballet de Londres, reposteó el video de la compañía.

La Ópera de París compartió un clip de su producción actual “Nixon in China”, protagonizada por Renée Fleming, ganadora de cinco premios Grammy, con la leyenda: “Giro de trama: el ping-pong también existe en la ópera”, haciendo alusión a que Chalamet protagonizó “Marty Supreme”, donde el soundtrack incluye elementos clásicos.

La bailarina principal del New York City Ballet, Megan Fairchild, publicó: “Ni siquiera es la idea de que haya desestimado el ballet y la ópera lo que me molesta; es la sugerencia de que él tenía el talento y la aptitud para dedicarse a estos campos artísticos de nivel olímpico en primer lugar. ¡Timmy, no me di cuenta de que eras un bailarín o cantante de ópera de clase mundial que simplemente decidió no perseguirlo porque la actuación es más popular!”.

Fairchild recordó que su hermana era encantadora e iba a clases con ellos, y finalmente le deseó suerte en su carrera rumbo al Oscar del 15 de marzo: “Que los artistas apoyen a los artistas es importante. Ninguno de estos caminos es fácil, y no hay necesidad de dejar de lado el ballet ni la ópera”.

Rodeado de arte

Nicole Flender, madre de Chalamet, es ex bailarina neoyorquina quien formó parte del New York City Ballet y actuó en Broadway, mientras que la hermana de Timothée practicó ballet desde niña y también es actriz.

CT