Alejandro Marcovich, ex guitarrista de Caifanes, está en terapia intensiva

El músico Alejandro Marcovich , reconocido por su trayectoria en Caifanes, permanece en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral , informó su familia mediante un comunicado difundido este jueves.

El guitarrista y arreglista fue trasladado de emergencia a un hospital desde la noche del pasado 19 de mayo, donde actualmente permanece en terapia intensiva y con “pronóstico reservado”, detallaron sus familiares.

Su familia pidió comprensión y apoyo

“Está en buenas manos de médicos especialistas”, compartieron su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego Marcovich Martínez, quienes también solicitaron comprensión ante el momento que atraviesan.

A raíz de su estado de salud, todas las presentaciones y compromisos del músico quedaron suspendidos “hasta nuevo aviso”. La familia también agradeció las muestras de apoyo que han recibido durante los últimos días.

“Gracias por tantas oraciones y buenos deseos”, expresaron en el documento.

Figura clave del rock mexicano

La noticia provocó reacciones entre seguidores y músicos ligados a la escena del rock nacional, donde Marcovich construyó una carrera fundamental desde finales de los años ochenta como integrante de Caifanes.

Su estilo con la guitarra dejó huella en álbumes esenciales como El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán.

Las canciones que marcaron una época

Además de convertirse en una pieza esencial dentro de la agrupación liderada por Saúl Hernández, el músico participó en temas emblemáticos como Afuera, No dejes que… y Nubes, canciones que ayudaron a definir el sonido del rock en español durante los años noventa.

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Los antecedentes de salud del guitarrista

No es la primera vez que Alejandro Marcovich enfrenta complicaciones médicas. En 2010 fue sometido a una cirugía cerebral tras ser diagnosticado con un tumor. Años más tarde, en 2022, reveló públicamente que seguía un tratamiento contra el cáncer de próstata.

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