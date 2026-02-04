Ahora Ianis Guerrero no ha tenido que ir a la central de abasto de la Ciudad de México como lo hizo en “Nosotros los Nobles”, pero sí tuvo que tomar clases de cocina para aprender de utensilios y cómo preparar comida, todo para su nuevo protagónico en cine.

El actor se encuentra filmando “A la carta”, una comedia romántica en la que está haciendo mancuerna con la española Ruth Gabriel, ganadora del Goya por su trabajo en “Días contados”.

Se trata de la ópera prima de Andrés Díaz que actualmente se está rodando en Guadalajara, en restaurantes reales, pasando por lugares públicos como la glorieta Minerva y hasta en las instalaciones del Club Atlas de futbol profesional.

“Es sobre una mujer a la que siempre han hecho menos, diciéndole que no puede cocinar ni hacer cosas, aunque es talentosa. Un día por un accidente en un campo de golf pierde la memoria, pero también la capacidad de negarse a sí misma y empieza a hacer cosas que normalmente no se atrevería a hacer”, cuenta Ianis.

Comedia y desamor

Como la vida misma, explica, la historia transita por varios momentos, algunos cómicos, otros en los que la realidad es llana, como en el día a día.

“Entonces se mete a un concurso de cocina, conoce a un chef y dueño de un restaurante, comienza por ahí alguna relación, pero un día llega su marido y empieza a recordar cosas, entonces también hay desamor”, añade el histrión.

“A la carta”, considera Ianis, es una comedia culinaria en la que se mostrará la riqueza de la tradición culinaria mexicana y moderna. Ambos actores debieron, por dos semanas, aprender lo que se pudiera del medio.

“Fue para conocer los utensilios y lo bonito de presentar la preparación de los platillos, justamente lo que queremos es que a la gente le dé hambre cuando la vea y, pues, la idea es que sea una película de exportación. Y sí, de alguna manera regreso a un restaurante (por ‘Nosotros los Nobles’), es como cerrar el círculo”, apunta.

Fabiola Campomanes, Álvaro Flores y otros actores tapatíos completan el elenco del filme, producido por Kenya Márquez, que estrenará el próximo año.

El tema culinario en cintas es poco socorrido por el cine nacional. Como antecedente se tiene, entre otras producciones, “Como agua para chocolate”, de Alfonso Arau; “Canela”, protagonizada por Ana Martin; “Corazón de melón”, con Daniel Martínez, y “El sabor de la Navidad”, producida por la veracruzana Salma Hayek.