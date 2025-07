El nombre de Zayn Malik está siendo relacionado con una redada policial en Inglaterra , en la que se descubrió una gran cantidad de droga y dinero en efectivo.

Aunque el ex integrante de One Direction no está involucrado de manera directa, un miembro de su familia sí, ya que el operativo ocurrió en la casa de su cuñado, Martin Tiser.

De acuerdo con información del Daily Mail, Tiser, esposo de la hermana menor de Malik, fue detenido después de un allanamiento a su casa de Bradford, donde se incautaron un cargamento de crack valuado en 17 mil libras esterlinas (alrededor de 400 mil pesos), heroína y dinero en efectivo.

Este lunes, el joven, de 23 años de edad, fue declarado culpable de pertenecer a una red de distribución de drogas y sentenciado a cuatro años en prisión.

El diario británico reveló que el operativo formó parte de la "Operación Keyside", la cual se centró en desmantelar a las bandas activas de la zona, y apuntó directamente a la llamada "línea Kev", una red de venta ya identificada por las autoridades.

Asimismo, detallaron que el cuñado de Malik fue arrestado con 29 paquetes de crack, 13 de heroína y más de mil libras.

Durante el juicio, la defensa argumentó que el joven enfrentaba barreras sociales y lingüísticas desde su llegada al Reino Unido, y que habría sido manipulado por personas con más experiencia criminal.

Hasta el momento, la familia de Zayn no ha hablado al respecto.

Martin Tiser y Safaa (hermana de Malik) se casaron en 2019, pocos días después de que ella cumpliera 17 años. Meses después, la pareja dio la bienvenida a una hija llamada Zaneyah.

