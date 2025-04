Pensé que era un malentendido: Kate Cassidy relata cómo se enteró de la muerte de Liam Payne

Han pasado seis meses desde la repentina muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, pero para su novia, la modelo Kate Cassidy, el dolor sigue tan presente como aquel 16 de octubre en que todo cambió.

Payne, de 31 años, falleció tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina. El artista se encontraba de viaje, mientras Kate regresaba a Florida, donde ambos compartían un hogar. Antes de separarse, tuvieron una conversación que, sin saberlo, sería la última. En una emotiva entrevista para el pódcast On Purpose, Cassidy recordó cómo se despidieron.

"No paraba de decirle cuánto lo amaba, cuánto lo iba a extrañar", contó con la voz entrecortada. “Él me dijo: ‘Kate, vas a perder tu vuelo. Estás actuando como si fuera la última vez que me vas a ver’”.

Lo que entonces sonó como una broma, con el tiempo tomó un tono devastador. De vuelta en casa, Kate se dedicó a cuidar a la perrita que ambos habían adoptado, hasta que una llamada de un amigo de Liam le dio la noticia: alguien había reportado que el cantante había caído de un balcón.

"Pensé que era un malentendido, algo absurdo", confesó. Pero poco después, la muerte del artista fue confirmada oficialmente.

Kate estaba sola en su casa cuando recibió la llamada. Fue su empleada quien le ofreció el primer consuelo, antes de que amigos y familiares llegaran. Para protegerla del aluvión mediático, le quitaron el acceso a redes sociales, donde los rumores y titulares ya circulaban sin piedad.

"La manera en que me enteré… es algo que jamás habría imaginado. Hay días en que puedo hablar de esto, y otros en los que no puedo ni decir una palabra", reveló entre lágrimas.

El día del funeral fue uno de los momentos más duros para ella. Cassidy compartió que, en lugar de preparar una boda, tuvo que enfrentar el primer entierro de su vida: el de su pareja.

"Tenía 25 años, y el primer entierro al que asistía en mi vida era el de mi pareja. Se suponía que debía estar probándome un vestido de novia, no uno de luto", expresó con profundo dolor.

A pesar de la pérdida, Kate aseguró que recuerda a Liam con amor. Describió su relación como una etapa de “nuevos comienzos” en su vida, y agradeció el tiempo que compartieron juntos.

Hoy, millones de fans alrededor del mundo continúan recordando a Liam Payne con cariño, manteniendo vivo su legado a través de la música que dejó, mientras Kate Cassidy honra su memoria desde el silencio y la reconstrucción personal.

KG