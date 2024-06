Yuridia generó rumores de embarazo casi un año después del nacimiento de su hijo Benicio, fruto de su matrimonio con Matías Aranda. Durante un concierto en el marco del Día del Padre, varios asistentes captaron el instante en que la cantante se acercó a su esposo para susurrarle que se convertiría en padre nuevamente. Esta inesperada revelación de la artista sonorense rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos internautas la felicitaron por su supuesto embarazo y expresaron sus mejores deseos para la familia que ha formado con Matías Aranda.

INSTAGRAM/yuritaflowers

Yuridia aclara la situación

Tras varios días en el centro de atención en redes sociales debido a la noticia, la intérprete de "Qué agonía" realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram para aclarar que no está embarazada de su tercer hijo (segundo con su esposo Matías). Explicó que todo había sido una broma privada que se salió de control. “Le hice una broma del ‘Día del Padre’, de que iba a ser papá otra vez y me la creyó a pesar de que llevo 14 años haciéndole esa broma todos los meses. Me la creyó y no solo Mati me la creyó, el público; los cibernautas que se dedican a leer los labios también, qué pedo”, comentó riendo.

Yuridia se mostró sorprendida de que varias personas lograron leer perfectamente sus labios y replicaron sus palabras en redes sociales. No obstante, no descartó la posibilidad de tener más hijos en el futuro, expresando su deseo de tener una familia grande con cinco hijos. “Igual todo puede suceder. Yo ya les dije que quiero tener más bebés, que quiero en total cinco, pero Mati no”, agregó.

Una nueva dinámica para los fans

La reconocida cantante sonorense concluyó este tema proponiendo una dinámica para sus seguidores: en su último concierto, le dirá algo al oído a su esposo y premiará a quien logre replicar sus palabras exactamente. Las reacciones no tardaron en llegar, ya que muchas personas realmente creyeron que Yuridia estaba embarazada nuevamente.

“Solamente alboroto al gallinero y mañana la nota va a ser que siempre no está embarazada”. “¿Qué quiere decir entre broma y broma la verdad se asoma?”. “Vamos a ver si este sábado toma aquí en Morelia”, fueron algunas de las respuestas de sus seguidores.

La aclaración de Yuridia puso fin a los rumores, dejando claro que, por ahora, su familia sigue siendo de cuatro miembros , aunque no se cierra a la posibilidad de ampliarla en el futuro.

BB