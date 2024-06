Cazzu estaría embarazada nuevamente de Nodal según estos informes

La nueva pareja denominada “Panini”, compuesta por Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pues desde su unión se especuló fuertemente que Aguilar tuvo que ver con la ruptura entre el cantante y quien es la madre de su primera hija, la rapera argentina Cazzu, ya que se especulaba de una infidelidad.

Ahora el tema revive puesto que se comienzan a esparcir fuertes rumores sobre que Cazzu se encontraría embarazada nuevamente de Nodal, noticia que se “da a conocer” a casi un mes de su separación.

Después de que Ángela Aguilar presumiera con orgullo un tatuaje con las iniciales de su novio, las especulaciones se han enfocado nuevamente en Cazzu. La periodista María Luisa Valdés Doria afirmó que la rapera está embarazada de Nodal por segunda vez.

Previamente, se había rumorado que Ángela Aguilar y Nodal esperaban un bebé, pero según Maguicha, en realidad sería Cazzu quien habría quedado embarazada del cantante antes de su separación el 23 de mayo.

¿Cazzu guarda silencio?

Hasta ahora, Cazzu no ha confirmado estar esperando a su segundo hijo ni ha publicado fotos de su vientre o señales que respalden el rumor. Antes de que se conociera el romance entre Ángela y Nodal, la rapera argentina compartió un video de una fiesta, lo que sugiere que no estaría embarazada, a menos que no hubiera consumido alcohol.

