Yuri desmiente problemas matrimoniales por celos

Yuri se ríe de los rumores, de los cuales asegura que la tienen sin cuidado, pues hace unos días circuló la versión de que la veracruzana enfrentaba una crisis en su matrimonio, esto producto de sus celos, pues según contó un supuesto amigo de la pareja, la cantante está al tanto de todas las “movidas” de su esposo, Rodrigo Espinosa, pese a que esté no le haya motivos para desconfiar de él.

La cantante de "¿Qué te pasa?" se encuentra promocionando su gira "Euforia", por lo que ha ofrecido entrevistas a varios medios, revelando las fechas y ciudades en que se presentará, por lo que no pudo evadir los rumores que se desataron hace unos días, luego de que una revista de circulación nacional publicara una historia donde afirmaba que las cosas entre ella y Rodrigo no iban nada bien.

Según la información que circuló, una persona cercana a la pareja relató a la revista que, finalmente, la diferencia de edad les ha pasado factura, ya que Yuri tiene 60 y Rodrigo 52 años, sin embargo, eso nunca habría sido un problema.

De hecho, la fuente destacó que Espinosa es muy devoto a su matrimonio y no está interesado en otras personas, pero que es Yuri la que siente una inseguridad desmedida, ya que teme que el músico empiece a interesarse por mujeres más jóvenes.

Estos aparentes celos serían los que habrían llevado a Yuri a vigilar a su pareja y aunque, hasta el momento, no ha encontrado ninguna prueba que evidencie algún tipo de infidelidad, la amistad del matrimonio contó que ya son varias las ocasiones en que la intérprete le hace escenas de celos demasiado incómodas.

Pero es la propia Yuri quien desmintió que esté atravesando un momento personal complicado, pues asegura que, a poco de haber cumplido 28 años de casados, ella y su esposo se siguen amando y profiriendo respeto.

También dijo que no le sorprende que inventen historias en torno a su vida, pues sabe que es a lo que está expuesta como figura pública; incluso bromeó y dijo que no era la única famosa que han tratado de “divorciar” últimamente.

"Ya divorciaron a la Maribel Guardia, ya divorciaron a Lorena Herrena, no sé a quién otra andaban divorciado, ahora me tocó a mí, que porque mi celo, mana... ¿a esta edad, tú crees que voy a estar celosa?", dijo al programa "Venga la alegría".

La cantante de "El apagón" asegura que no es una mujer celosa y nunca lo ha sido, pues a lo largo de su matrimonio, su esposo nunca ha hecho nada que la haga sentirse insegura.

"Aparte Rodrigo, ¿te digo una cosa?, llevamos 28 años de casados, es un hombre que, te lo juro, nunca he visto que, en mi cara, diga: “sabrosa´", puntualizó.

Además, aseguró que hace un tiempo, la revista que hizo la publicación la llamó por teléfono pero, al reconocer el número, optó por no responder, a causa de la reputación que tiene, y fue a partir de su indiferencia que inventaron una historia de su vida que la perjudicara públicamente.

"Como no les contesté, porque sabía que era esta revistucha de cuatro pesos, me dijeron: ´-Ah, ¿no nos contestaste?, pues ahí te va´, y echaron esa mentira, que digan lo que quieran, yo siempre he dicho ´es mejor y más asombro ver a un lobo callado, que un perro ladrando´", remarcó.

Yuri y Rodrigo se conocieron en 1995, luego de que la jarocha le enviara una foto autografiada y el mensaje con su asistente de que lo quería conocer, después de que lo viera tocando en el Festival de Viña del Mar, así emprendieron su relación que, en principio, se vio vía telefónica, pues él vivía en Chile y ella en México.

FA