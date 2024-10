Un video que aparenta mostrar un altercado entre las actrices Salma Hayek y Nicole Kidman durante el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París a finales de septiembre ha suscitado polémica en las redes sociales. Un nuevo clip, que se ha vuelto viral en TikTok, captura un instante de tensión entre ambas estrellas de Hollywood mientras posaban para los fotógrafos junto a la cantante Katy Perry.

Aunque el audio del video no permite escuchar claramente lo que se dice debido a la música de fondo, algunos espectadores han especulado que Kidman habría expresado "No me toques" a Hayek tras un intento de esta última de orientarla para una fotografía. La interacción finalizó con Kidman alejándose, visiblemente molesta, dejando a Hayek con una expresión de sorpresa.

La experta en lenguaje corporal Judi James, entrevistada por el Daily Mail, caracterizó el episodio como una “lección de señales de estatus al estilo de El diablo viste a la moda”. James sugirió que la situación podría haber sido consecuencia de un "problema de etiqueta" relacionado con las complejas normas no escritas que rigen los eventos de moda de alto nivel.

"Nicole parece estar posando de manera feliz con su amiga Salma, colocando un brazo de forma cortés alrededor de sus hombros mientras mantiene cierta distancia entre sus torsos", comentó. "El problema podría surgir cuando Nicole se gira para tener una conversación más íntima con Salma, quien aún está enfocada en la pose". James añadió que en otro clip se puede observar a Salma intentando dirigir a Nicole con un gesto que, aunque posiblemente no implica contacto físico, podría percibirse como una indicación de superioridad. Nicole parece apartar la mano, sugiriendo que este toque implícito violó alguna norma de etiqueta.

Es relevante mencionar la conexión de Salma Hayek con Balenciaga, ya que su esposo, François-Henri Pinault, es el actual CEO de Kering, la empresa matriz de la marca. Pinault asumió el cargo en 2005, continuando el legado de su padre, quien adquirió una participación significativa en el Grupo Gucci en 1999. Bajo su dirección, Kering ha ampliado su cartera de marcas de lujo, que incluye a Saint Laurent, Bottega Veneta y Alexander McQueen.

El imperio de la moda de Pinault se originó cuando su padre acumuló su fortuna en el comercio de madera antes de adquirir el 42% del Grupo Gucci. Hoy en día, Kering se posiciona como una de las empresas de bienes de lujo más importantes a nivel mundial, con François-Henri al mando desde que tenía 40 años.

A pesar del aparente malentendido, Hayek compartió una imagen en su cuenta de Instagram el 1 de octubre, donde aparece posando junto a Nicole Kidman, aunque algunos observadores notaron cierta incomodidad en el lenguaje corporal de ambas. Esta publicación podría interpretarse como un intento de desmentir cualquier especulación sobre una posible enemistad entre las dos actrices.

Tanto Hayek como Kidman son reconocidas figuras en la industria cinematográfica. La primera, nacida en México, ganó fama internacional con su papel en Desperado (1995) y recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Frida Kahlo en Frida (2002). Su carrera ha abarcado géneros diversos, desde comedias como Son como niños hasta dramas como La casa Gucci.

Nicole Kidman, por su parte, originaria de Australia, ha tenido una carrera exitosa con papeles aclamados en películas como Moulin Rouge! (2001) y Las horas (2002), por la cual recibió el Oscar a Mejor Actriz. Su trayectoria incluye colaboraciones con directores destacados y actuaciones memorables en series como Big Little Lies y The Undoing.

Curiosamente, Kidman y Hayek compitieron por el Oscar a Mejor Actriz en 2003, con Kidman llevándose el galardón por Las horas. Más recientemente, Kidman fue designada embajadora de la marca Balenciaga en diciembre de 2023, lo que la coloca en una posición particular dentro de la estructura de Kering, donde Salma también ha encontrado su lugar debido al rol de su esposo como CEO.

Hasta ahora, ni Salma Hayek ni Nicole Kidman han emitido comentarios públicos sobre el incidente.

