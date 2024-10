Así respondió Alejandra Guzmán a las críticas de su aparatosa caída

Después de generar preocupación en las redes sociales por su reciente caída en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Alejandra Guzmán, la "Reina de corazones", rompió su silencio y tranquilizó a sus seguidores.

A través de un mensaje en sus redes, la cantante expresó su gratitud por la preocupación y aclaró que el incidente no fue tan grave, que se encuentra en perfectas condiciones y sin ningún tipo de consecuencia física.

"Hola, que tal amigos, a todos los que se han preocupado por mí, gracias, los quiero mucho, estoy bien" , se le oye decir. Fue el pasado fin de semana cuando la también bailarina acaparó los reflectores, y es que, a su llegada a la CDMX, después de pasar unos días en Huatulco, protagonizó una persecución con los medios que resultó en una aparatosa caída.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue que la rockera mostró una actitud un tanto extraña. Primero se negó a dar declaraciones, luego aventó besos a las cámaras que la tomaban y las pocas veces que habló arrastraba un poco las palabras, desatando especulaciones de que se encontraba bajo la influencia del alcohol.

En el video que compartió hace unas horas, "La Guzmán" también se tomó el tiempo de aclarar estos rumores y, aunque no habló abiertamente, sí aseguró que su tropiezo fue ocasionado por terceros: "un saludo para los que me metieron el pie" , agregó. Este no es el primer encuentro que Guzmán ha tenido con la prensa en situaciones incómodas.

En ocasiones anteriores, la cantante ha tenido roces con los medios debido a la intensidad de su cobertura, especialmente en torno a su vida personal.

FP