Youtuber niega ser Jenni Rivera

Recientemente Jenni Rivera se hizo tendencia en redes sociales después de que se hiciera viral unos videos de una youtuber de cocina.

Usuarios señalaron que la voz de la mujer que publica los videos en la página de Youtube "IcookUcookWeallcook" es idéntica a la de la cantante, e incluso han asegurado que está viva.

Sin embargo, la mujer eliminó todos los videos de su canal menos uno, en el que confiesa que no es Jenni Rivera.

"Quiero hacer este video solamente para decirles que están muy equivocados, primeramente para que paren todas sus teorías de que ella (Jenni Rivera) está viva, que soy yo", se escucha en el material.

"Tal vez no fue una buena idea borrar todo (los videos) de hacerlo privado. Mi intención no fue de que ustedes no vean nada o que estoy escondiendo algo, yo no estoy escondiendo nada", aseguró la youtuber.

También explica la intención que tiene el canal y confesó que no recibe nada de dinero por los videos.

"Yo soy una ama de casa común y corriente con hijos, que hace estos videos solamente porque me gusta, no le saco provecho a nada, nadie me paga ningún quinto".

"Lo hago por mis "followers", ellos saben realmente quien soy", señaló.

En el video también aseguró que en algún momento mostrará su rostro, sin embargo será "cuando ella quiera y se sienta preparada, no cuando se lo exijan".

En Twitter han surgido varias teorías en las que cibernautas indican que Rivera sigue viva y es protegida por el FBI.

La intérprete de "Cuando muere una dama" falleció el 9 de diciembre de 2012 y después de siete años su nombre y su legado musical continúan, así como también el misterio detrás del incidente aéreo en el que pereció.

jb