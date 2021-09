Un "regalazo" es el que la youtuber YosStoP le ha hecho a su novio desde su estancia en el penal de Santa Martha Acatitla.

Gerardo González, pareja de la influencer, sigue en contacto con Yosseline Hoffman y sus seguidores, desde que fue detenida por la denuncia en su contra por pornografía infantil, y este lunes 27 de septiembre a través de unas imágenes compartidas en su cuenta de Instagram mostró la más reciente manualidad que Hoffman ha hecho en el penal.

“A pesar del cansancio y desesperación, existe muchísimo amor de por medio”

Se trata de literalmente "un bote hecho en el bote", como ella misma detalló en una carta, pues en las imágenes se ve una especie de bote tejido con rafia con las iniciales de Yosseline y Gerardo y un corazón en el centro.

Además, Hoffman ha expresado su amor hacia su pareja quien la ha visitado desde que fue detenida el pasado mes de junio.

"En la visita pasada a Yoss me dio este regalazo y una cartita para compartir con ustedes. He de confesar que siento raro hacer esta publicación que habla de mí, sin embargo, también les confieso que a pesar del cansancio y desesperación, existe muchísimo amor de por medio que es el verdadero combustible que me motiva día a día", escribió Gerardo.

"All you need is love" (todo lo que necesitas es amor), añadió haciendo referencia a la canción de The Beatles.

En la carta Yosseline se refiere a Gerardo, con quien lleva más de ocho años de relación, como el amor de tu vida.

"Hoy quiero agradecerle públicamente a mi pareja, novio, marido, alma gemela y mejor amigo por toda la carga que ha tenido que llevar en esta situación. El verdadero amor traspasa cualquier celda, traspasa países y se siente en donde sea que estés", escribió Yosseline.

"Gerardo se la ha partido todos los días tomando la rienda de todo lo que yo hacía y mucho más, teniendo que cuidarme, ir y venir constantemente, cuidar a nuestros perrijos y ver por mi mamá también. Demasiada carga para una persona que sin obligación lo hace de corazón".

Yosseline le agradeció públicamente a Gerardo por estar a su lado en las buenas y en las malas y amarla sobre todas las cosas y luchar por ella ahora que enfrenta este proceso legal.

"G.G. eres un hombre grandioso, un gran ser humano, honesto, leal, recto, humilde, amoroso y todo lo que pude haber deseado. Más de 8 años juntos no es suficiente, espero la vida nos preste muchos más y este sufrimiento y desgaste acabe pronto".

