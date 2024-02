Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, causa enojo en redes por posible liberación

La muerte de Selena Quintanilla sigue siendo uno de los momentos más trágicos y dolorosos en la escena musical, no solo porque la cantante llevaba una de las carreras más prometedoras, sino porque fue asesinada por una de las personas más cercanas a su vida , su amiga y presidenta del club de fans, Yolanda Saldívar.

Desde 1995, cuando la mató con un disparo, Saldívar cumple en Texas una sentencia de cadena perpetua y, aunque su nombre difícilmente será olvidado, los fans de la llama "Reina del Tex-mex" han evitado mencionar su nombre, pues les resulta doloroso.

Sin embargo, en estos últimos días la mujer se ha convertido en tema de conversación por la noticia de su posible liberación y el estreno de un documental en el que asegura, contará su verdad. "Yolanda y Selena: The Secrets Between Them" de la cadena estadounidense Oxygen, es el nombre de esta producción, misma que a días de su estreno ha desatado el enojo del público y la familia Quintanilla.

Primero, las redes sociales del canal fueron abarrotadas por críticas y reclamos, ya que los usuarios consideran este documental como una total falta de respeto a la fallecida cantante. Ahora, Abraham Quintanilla, padre de Selena, también arremetió contra este proyecto.

En declaraciones emitidas por TMZ el productor musical se deslindó por completo del proyecto y la televisora, además que reprobó su realización: "él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma", cita el medio.

Sobre las declaraciones que Saldívar haya hecho y que saldrán a la luz este próximo 17 de febrero, Quintanilla solo tiene una pregunta, "¿qué más tiene que decir?", aunque está convencido de que no son más que mentiras y espera que ni el público ni la justicia lleguen a creerlas: "no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda. Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", agregaron.

Selena falleció el 31 de marzo de 1995, en Corpus Christi, a causa de un choque hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio ocasionados por una herida de bala.

Ese mismo día la comunidad latina conmocionó. Cientos de fans de la cantante recorrieron miles de kilómetros para visitar la casa de la cantante y la escena del crimen (el motel Days Inn), y dejar veladoras y flores blancas en su memoria.

Saldívar fue juzgada y encontrada culpable de homicidio en octubre de ese mismo año, pero en 2025 podrá ser elegible para alcanzar la libertad condicional.

