Peso Pluma no está anexado

Ante los rumores que han surgido sobre que Peso Pluma estaba anexado en una clínica en Jalisco, los conductores del programa "Despierta América" aseguraron que el tapatío fue captado en un estudio de grabación de Los Ángeles.

"Nosotros tenemos las pruebas de que el cantante estaba en Los Ángeles haciendo, pues lo que mejor sabe hacer, música. Y hace tan sólo unas horas, captamos al cantante saliendo precisamente de un estudio de grabación", comentaron los conductores del programa.

Ante ninguna confirmación certera del equipo de Hassan Emilio Kabande Laija, fueron varios los medios los que comenzaron a investigar pormenores y detalles del supuesto lugar en donde el cantante permaneció para tomar terapia. Incluso, el programa acudió hasta el lugar para hablar con el personal y confirmar la estadía o visita del artista.

El medio mencionado platicó con el personal del lugar. En un principio, dijeron que se trataba de un tipo de recinto en donde se debe respetar la privacidad, por lo que no podían decir absolutamente nada.

"Realmente no se puede decir nada porque es privado… y realmente esto digamos que no se puede —no quisiéramos afectar tampoco al centro— porque se hace una promoción que no es válida ni para él ni para el centro, y realmente son puras fallas pues no existe tal persona aquí".

Luego de mencionar que esa persona no existía, se le comentó sobre las fotos que circulan en redes, donde se ve al cantante convivir con varios internos.

"Esa foto que está circulando en internet, es una foto que se tomaron mis amigos y él en Estados Unidos. Se lo toparon y se tomaron la foto", explicó un empleado.

Sin embargo, más tarde, esta misma persona confirmó que Peso Pluma sí ha sido anexado en dicho lugar, aunque actualmente no se encuentra ahí.