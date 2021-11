Yahir: Hijo del cantante revela con quién hizo su video para OnlyFans y presenta a su novio

Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, reveló que tiene un video para adultos en OnlyFans junto a su novio, lo que provocó un escándalo en las redes sociales. Al respecto, su papá dijo algunas palabras.

Tristán, quien se declaró una persona bisexual, reveló en “Chisme no like” que su novio se llama Axel Martínez, conocido como Axxl Mart, un cantante argentino que también participó en el reality La Academia y admitió que no dejará las drogas, pues las usa de forma recreativa.

Sobre este anuncio y tras el revuelo en las redes sociales, Tristán pidió a su padre que “lo acepte como es”. Yahir por su parte, dijo en el programa “Hoy” que a él no le molesta en absoluto.

“Que sea bisexual, la verdad, a mí no me molesta en lo absoluto, lo ue sí es la cuestión en cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción, yo no puedo apoyarlo en eso”, dijo Yahir.

Tristán y Yahir no han mantenido comunicación desde el 31 de octubre, según dio a conocer el joven de 23 años.

“No puedo ser yo, no puedo crear contenido que me guste, que me interese, porque hay comentarios, hate, todo lo hago mal porque soy el hijo de Yahir y debería ser como él. Es demasiada presión. Sí he vivido bajo mucha presión y no es justificación, no es excusa pero sí está cañón” dijo Tristán.

Yahir, por su parte, aclaró que si Tristán quiere estar con él y recibir su total apoyo, tiene que comenzar a trabajar: “Estar conmigo requiere esfuerzo, estar conmigo requiere disciplina (...) Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo y siempre lo ha tenido. Ahorita definitivamente con todo esto, yo lo único que veo es que Tristán necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo”, confesó Yahir en el matutino.

AC