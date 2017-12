Ya hay semifinalistas en "La Voz México" rumbo a la gran final

Lizeth, Johan, Ryan, Erika, Thalía, Hugo, Julio, Flor Amargo, Alex y Marian y Mariel integran el segundo grupo de semifinalistas en el programa "La Voz... México", que contenderán por el anhelado primer lugar del concurso.

En las batallas del domingo el primer encuentro musical de la segunda noche de "Knockouts" fue protagonizado por Lizeth, quien interpretó "Por cobardía", mientras que las gemelas Marian y Mariel hicieron suyo el tema "El triste". Las tres ahora son semifinalistas.

"Ya me enteré" fue la melodía de Johan, en tanto que "Fly me to the moon" le correspondió a Mico, pero fue Johan quien gracias a Laura Pausini avanzó en la competencia.

La siguiente presentación enfrentó a Alex con "Hoy ya me voy", y Ryan con "Shape of you". Maluma coronó a Rayn, pero Alex tuvo una nueva oportunidad, pues Yuri lo robó y ahora ya es parte de su equipo.

En el equipo Pausini se tomó una difícil decisión, pues por problemas de salud Juan Carlos Cano tuvo que dejar la competencia, lo que colocó automáticamente a Erika como semifinalista.

Carlos Vives tuvo que decidir entre Cheko, con "Te vi venir", y Thalía con "El espejo". Al final el colombiano decidió avanzar con Thalía.

Del equipo Maluma Chava presentó su propia versión de "Morena mía", en tanto que Hugo hizo lo propio con "Súbeme la radio". Este último fue el elegido por el también colombiano.

Yuri enfrentó a Julio con Lazcano Malo, ellos lucharon por su lugar en la semifinal con las melodías "Y volveré" y "Culpable o no", respectivamente. La jarocha se disculpó con Lazcano, pues decidió mantener a Julio bajo su tutela.

El último "knockout" de la velada estuvo a cargo de María Elisa con "El sueño que soñé" y Flor Amargo con "La vida en rosa", del encuentro Vives se quedó con Flor.

Al momento cada "coach" cuenta con cinco semifinalistas en su equipo. En el programa del próximo domingo deberán descartar a tres de ellos para quedarse sólo con dos, que serán los finalistas de cada equipo, se informó en comunicado de prensa.