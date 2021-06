Ximena Sariñana cautiva a Andrés Cepeda

Con las posibilidades que brinda la tecnología para grabar una canción a la distancia, el colombiano Andrés Cepeda no dudó en invitar a Ximena Sariñana para unir sus voces por primera vez en “Lo que se va”, tema con el que ambos hacen un reflexión especial sobre lo qué pasa cuando el amor acaba en una relación sentimental.

A menos de un mes de su estreno y sumando más de seis millones de reproducciones en plataformas como YouTube, Andrés y Ximena comparten cómo fue realizar “Lo que se va” sin conocerse, pero que a raíz de esta colaboración se ha reforzado una amistad que en un futuro seguirá dando sorpresas al público.

“Cuando empecé a hacer la música para mi nuevo álbum, esta fue una de las primeras canciones que vio la luz y cuando empecé a hacer el demo, buscar los sonidos y encontrar qué quería hacer, empecé a imaginar y a tener la ilusión de contar con la voz de Ximena. La canción me pedía una voz femenina y me di cuenta que esa voz perfecta era la Ximena, yo venía siguiendo música hace mucho tiempo, estaba muy entusiasmado de tener su voz”.

Sariñana, quien también alista el lanzamiento de una nueva producción, destaca cómo se ha normalizado para los artistas el poder concretar proyectos a la distancia, y aunque la pandemia y por los compromisos independientes de cada uno fue más complicado reunirse, resalta la facilidad de trabajar con un experto en la producción como Andrés Cepeda.

“Yo sigo alucinando de que pudimos haber creado que algo que conecta con muchas personas, sin habernos conocido nunca en persona, eso para mí sí es totalmente nuevo, si alguna vez he colaborado con alguien que no conozco ha sido muy rara vez, pero sí fue diferente trabajar esta canción, es una de las cosas muy lindas que tiene la música, que te acerca”.

Andrés Cepeda explica que “Lo que se va” cuenta con una fuerza especial ante los sentimientos y reflexiones que propone cuando se termina una relación y se comprende a la perfección que era necesario llegar al final, desde una perspectiva de madurez y agradecimiento.

“Pienso que una de las frases lindas de la canción es que ‘lo que se va no vuelve y al corazón se le va olvidando’, las cosas que no nos hacen bien y queremos dejar atrás las vamos borrando del disco duro, y cómo lo decía Ximena, eso sucede después de haber pasado por otras cosas, de haber sentido el dolor, la rabia, llega un momento en el que uno puede madurar la posibilidad de decir adiós y hacerlo de una manera amable y civilizada, pero eso no pasa al principio, nos habla de ese aprendizaje, si la cosa no funciono toca dejar ir”.

Viven el presente

Ximena Sariñana y Andrés Cepeda coinciden en sus posturas sobre cómo actualmente se analiza a la música y cómo es que en ocasiones se busca “cancelar” a canciones pasadas y ambos cantautores expresan que lo importante es enfocarse en el presente y comprender los contextos y épocas en los que arte surge.

“Creo que las canciones y la música son como una especie de ejercicio fotográfico, de quién eres o eras tú en ese momento. Es importante seguir buscando que la música represente nuestros tiempos y que sea también un agente de cambio, a mí no me gusta perder el tiempo en discusiones enfocándonos en las canciones que se hicieron hace muchos años, porque siento que distraen del aquí y del ahora, de las cosas que son importante”, explicó Ximena Sariñana.

