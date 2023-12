Ximena Navarrete no quiere ser directora de Miss Universo México, estas son sus razones

Luego de que Lupita Jones confirmó su salida como directora de Miss Universo México, y de que Cynthia de la Vega quedó a cargo del certamen; Ximena Navarrete expresó su postura.

En una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, la ex reina de belleza se sinceró con sus seguidores, quienes le preguntaron por qué razón nunca quiso asumir la posición de directora en México, dado su antecedente en la franquicia.

"Desde que yo gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto. Me han preguntado que si quisiera tomarlo, que si hubiera querido se la directora nacional. La verdad es que no. Mi único objetivo siempre fue ganar Miss Universo", expresó.

Aunado a ello, la modelo expresó que ser directora de este certamen requiere mucho tiempo y dedicación, algo que por ahora dijo no tener.

"Si yo tuviera ese puesto, estaría completamente obsesionada con hacer que alguien más gane y no tengo tiempo de eso en este momento. Creo es un trabajo que requiere de muchísima presencia y yo en este momento no puedo hacer este tipo de trabajo, porque estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es muy importante.", recalcó

A pesar de sus declaraciones, deseó que todas las mexicanas que participen en Miss Universo México puedan seguir ganando varios concursos y llegar a obtener la cuarta corona.

Ximena Navarrete Rosete, es una modelo mexicana nacida en Guadalajara, Jalisco.

Estudió Nutrición en la Universidad del Valle de Atemajac, pero interrumpió sus estudios por participar en "Nuestra belleza Jalisco" en 2009, donde resultó ganadora.

En 2010 hizo historia al llevarse la corona de "Miss Universo" en un certamen de belleza en las Vegas Nevada.

Además de ser modelo, la mexicana también participó en distintos programas de televisión como "La tempestad" en 2013, Premios TVyNovelas (México) en 2012, así como en la transmisión de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En 2017 se casó con el empresario y político mexicano Juan Carlos Valladares.

En 2021, tuvo a su primogénita Ximena Valladares Navarrete, quien nació en San Luis Potosí, México.

En marzo de este año tuvo a segundo hijo, a quien le dio por nombre Juan Carlos Valladares Navarrete.