En el mundo del entretenimiento existen varios actores y actrices reconocidos, sin embargo hay otros que no lo son tanto. Como tal lo es Woody Harrelson por su participación como actor de reparto en decenas de producciones han hecho que su presencia se vuelva garantía de que habrá una actuación excelente.

Más sobre Woody Harrelson

Harrelson nació el 23 de julio de 1961, texano de nacimiento que por cierto este próximo domingo celebrará sus 62. Ahora bien, ha conseguido un premio Emmy (por sitcom "Cheers") así como tres nominaciones a los premios Oscar por las cintas como:

"The People vs. Larry Flynt", "The Messengers" y "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".

Justamente para celebrar la trayectoria de este actor estadounidense, recordemos cinco de sus mejores papeles en la pantalla grande.

TE PUEDE INTERESAR: Nodal muestra avances tras iniciar proceso de eliminar tatuajes

1. "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" (2017)

Actuó junto a los ganadores del Oscar (por esta cinta) Frances McDormand y Sam Rockwell. La película trata sobre la lucha de una madre porque la policía investigue el homicidio de su hija y para ello tendrá un enfrentamiento abierto con la autoridad. Ampliamente recomendable.

2. "Natural Born Killers" (1994)

Un par de prófugos que se juran amor eterno son perseguidos por la policía luego asesinar a los clientes de una cafetería. El guion fue escrito por Quentin Tarantino y contó con las actuaciones de Juliette Lewis, Robert Downey Jr., y Tommy Lee Jones.

3. "The Hunger Games" (2012)

Harrelson dio vida a "Haymitch Abernathy" dentro de la trilogía protagonizada por Jennifer Lawrence. Si bien su papel fue secundario, también fue fundamental para el desarrollo de la heroína dentro de la historia.

4. "2012" (2009)

Ya que estamos en papeles menos dramáticos, pero importantes, Woody dio vida a "Charlie Frost", un ambientalista con aires de loco que advierte al mundo sobre el final de una era.

5. "The Messenger" (2009)

Un par de soldados tienen la difícil tarea de informar a las familias sobre la muerte de los soldados en Irak y, como si fuera poco, uno de ellos termina involucrándose con la viuda de un compañero caído.





SN