Woody Allen publica de forma sorpresiva su libro de memorias

El director, actor y escritor estadounidense Woody Allen, publicó de manera sorpresiva, con una nueva editorial, su libro de memorias, “Apropos of Nothing” (“A Propósito de Nada”), en el que aborda las acusaciones en su contra por supuesto abuso sexual a su hija adoptiva Dylan Farrow.

A principios de marzo, Hachette Book Group, que originalmente publicaría el libro del cineasta, el 7 de abril, anunció la cancelación de dicho texto autobiográfico, tras críticas y protestas generadas por la polémica de abuso sexual que pesa sobre el director.

Sin embargo, este lunes salió a la luz el libro publicado por Arcade Publishing. Las memorias de Allen profundizan en su infancia en Nueva York, su historia de amor con Diane Keaton y las acusaciones de Dylan Farrow en contra del cineasta, por haber abusado de ella cuando tenía siete años. Woody Allen dedica el libro a Soon-Yi Previn, su pareja y la hija adoptiva de su exesposa Mia Farrow, informó la revista Variety.

"El libro es un recuento personal sincero y completo de Woody Allen, de su vida…que abarca desde su infancia en Brooklyn hasta su aclamada carrera en cine, teatro y televisión, prensa escrita y comedia de stand up, además de explorar sus relaciones con familiares y amigos", señaló Arcade Publishing.

La editora de dicho sello, Heannette Seaver, dijo que "en este extraño momento, cuando la verdad se descarta con demasiada frecuencia como ´noticias falsas´, nosotros, como editores, preferimos dar voz a un artista respetado, en lugar de inclinarnos ante aquellos decididos a silenciarlo".

Con seis décadas de trayectoria, Woody Allen es conocido por cintas como "Medianoche en París", "Vicky Cristina Barcelona" y "Manhattan", entre otros títulos. A raíz de las acusaciones de abuso sexual por parte de su hija, su trabajo se ha visto afectado, ya que su película A Rain Day in New York no encontró distribución en Estados Unidos y Rifkin´s Festival, que filmó el año pasado, busca llegar a las pantallas.

