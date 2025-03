La cantante estadounidense, Ariana Grande, estrenó la versión Deluxe de su álbum Eternal Sunshine , publicado el 8 de marzo del 2024, y que contiene éxitos como “We Can't Be Friends (Wait For Your Love)” o “Yes, And?”.

En esta versión extendida del disco, Ariana incluyó 6 nuevas canciones, además de las 13 originales: “Twilight Zone”, “Warm”, “Dandelion”, “Past Life”, ”Hampstead" e “Intro (End of the World) Extended”.

Asimismo, la también actriz, lanzó el cortometraje Brighter Days Ahead como complemento a la versión extendida del álbum.

Sinopsis

El cortometraje, con una duración de 26 minutos, nos muesta a Peaches (personaje interpretado por Ariana en el video musical de “We Can't Be Friends (Wait For Your Love)", 70 años después de que la vimos por primera vez. Nuevamente la vemos en la sala de espera de Brighter Days Inc., sólo que con cita para algo diferente.

Esta compañía, que en el video pasado se encargaba de borrar recuerdos dolorosos (basado en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind de 2004), ahora ofrece una restauración avanzada de memoria, permitiéndole a la anciana Peaches revivir una serie de recuerdos de momentos específicos de su vida , para así sanar ciertas heridas, tanto personales como profesionales.

Peaches reconecta con su yo más joven, y revive los recuerdos del desafío de lidiar con la fama, ya que su personaje es hija del fundador de Brighter Days Inc., el sensacionalismo personal y el trauma generacional. Revivir estas memorias ayuda a la anciana a sanar y regresar a sí misma. Sin embargo, una vez que se revive un recuerdo, este es eliminado para siempre.

Mientras nos sumergimos en la experiencia visual y musical junto con Peaches, podemos escuchar fragmentos de algunas de las canciones de la versión estándar del álbum, como “Eternal Sunshine” y “Supernatural”, además de fragmentos de algunas nuevas canciones , incluidas en la versión deluxe del disco, como “Twilight zone” y “Hampstead”.

Este cortometraje es escrito y dirigido por Christian Breslauer y Ariana Grande, quien debuta como directora.

Puedes ver el corto aquí:

 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL