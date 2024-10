Buenas noticias para los fans mexicanos de Cynthia Erivo y Ariana Grande, las estrellas internacionales y el director John M. Chu confirman que visitarán la Ciudad de México para asistir a la premier de Wicked en el Auditorio Nacional el 11 de noviembre próximo. Este tour es un evento global para celebrar el estreno de una película que definirá a una generación en esta temporada festiva.

Cynthia Erivo y Ariana Grande, liderarán eventos de estreno y una proyección especial en cinco ciudades internacionales, cada una inspirada en un mundo encantador y diferente de la película. Con premiers en Sídney, Los Ángeles, Ciudad De México y Londres, además de una proyección especial en Nueva York, estos espectaculares eventos inmersivos permitirán a las audiencias de todo el mundo experimentar los impresionantes sets, vestuarios y accesorios de la película en la vida real. Wicked se estrena en cines el 21 de noviembre.

“El Viaje a Través de Oz” (título en español), contará con cuatro eventos de estreno únicos, donde cada ciudad se transformará en un tributo inmersivo a una ubicación clave de Wicked. El tour global, que también incluirá una proyección especial en Nueva York el 14 de noviembre, reimaginará los siguientes icónicos sets del mundo de Oz:

Sídney, Australia – Munchkinland : Vive el encanto y la belleza vibrante de Munchkinland en el renombrado State Theatre de Sídney. Domingo 3 de noviembre de 2024.

: Vive el encanto y la belleza vibrante de Munchkinland en el renombrado State Theatre de Sídney. Domingo 3 de noviembre de 2024. Los Ángeles, California – Universidad de Shiz : Adéntrate en los imponentes y ornamentados pasillos académicos de la Universidad de Shiz en el icónico Dorothy Chandler Pavilion. Sábado 9 de noviembre de 2024.

: Adéntrate en los imponentes y ornamentados pasillos académicos de la Universidad de Shiz en el icónico Dorothy Chandler Pavilion. Sábado 9 de noviembre de 2024. Ciudad de México, México – El Bosque Encantado : Explora la mágica y misteriosa sombra arbórea del Bosque Encantado de Oz en el célebre Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Lunes 11 de noviembre de 2024.

: Explora la mágica y misteriosa sombra arbórea del Bosque Encantado de Oz en el célebre Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Lunes 11 de noviembre de 2024. Nueva York, Nueva York – Salón de Baile Ozdust : Una proyección especial será seguida por un evento en el renombrado Museo de Arte Moderno (MOMA), que recreará el glamuroso Salón de Baile Ozdust de la película. Jueves 14 de noviembre de 2024.

: Una proyección especial será seguida por un evento en el renombrado Museo de Arte Moderno (MOMA), que recreará el glamuroso Salón de Baile Ozdust de la película. Jueves 14 de noviembre de 2024. Londres, Reino Unido – Ciudad Esmeralda: Descubre la joya resplandeciente de Oz, la capital de la ciudad, con su impresionante arquitectura dorada en el legendario Royal Festival Hall. Lunes 18 de noviembre de 2024.

Sobre la historia

Basada en uno de los musicales más queridos y duraderos en la historia de Broadway, Wicked es la historia no contada de las brujas de Oz, protagonizada por la poderosa Cynthia Erivo, ganadora de un Emmy, Grammy y Tony y nominada al Oscar (Harriet, The Color Purple en Broadway) como Elphaba, una joven incomprendida por su inusual piel verde que aún no ha descubierto su verdadero poder, y la superestrella global Ariana Grande, ganadora de un Grammy, como Glinda, una joven popular marcada por el privilegio y la ambición, que aún no ha descubierto su verdadero corazón.

ESPECIAL / Universal Pictures

Se estrenará el soundtrack

En asociación con el lanzamiento mundial del nuevo evento cinematográfico de Universal Pictures, Wicked, Republic Records y Verve Records anuncian que la banda sonora más esperada del año, Wicked: The Soundtrack, se lanzará a través de Republic Records/Verve Records el 22 de noviembre, coincidiendo con la llegada de la película a los cines.

Basada en uno de los musicales teatrales más queridos y duraderos de las últimas dos décadas, la adaptación cinematográfica de Wicked está destinada al evento cinematográfico de la temporada navideña. Wicked: The Soundtrack incluirá las icónicas canciones "Defying Gravity", "Popular", "Dancing Through Life", "The Wizard And I" y más como nunca antes las habías escuchado.

Con música y letras del legendario compositor y letrista ganador del Grammy y el Oscar Stephen Schwartz, Wicked: The Soundtrack incluye canciones interpretadas por la poderosa ganadora del Emmy, el Grammy y el Tony y nominada al Oscar® Cynthia Erivo (Harriet, The Color Purple de Broadway) como Elphaba y la artista ganadora del Grammy, multiplatino y superestrella mundial, Ariana Grande, como Glinda.

Además, la banda sonora cuenta con los talentos musicales de la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh como la regia directora de la Universidad Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey, ganador del premio Olivier y nominado al Emmy (Bridgerton, Compañeros de viaje) como Fiyero, un príncipe pícaro y despreocupado; y el ícono de la cultura pop Jeff Goldblum como el legendario Mago de Oz.

La banda sonora se lanzará en múltiples formatos, incluyendo CD, doble vinilo, doble disco de imagen y digital.

Wicked: Lista de canciones

No One Mourns the Wicked Dear Old Shiz The Wizard And I What Is This Feeling? Something Bad Dancing Through Life Popular I’m Not That Girl One Short Day A Sentimental Man Defying Gravity

