Wendy Guevara le responde a Laura Zapata tras comentarios homofóbicos (VIDEO)

Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de “La Casa de los Famosos: México”, es una de las creadoras de contenido más populares no sólo en nuestro país, sino en América Latina. Su fama y cariño del público indudablemente subió como la espuma tras ganar el famoso reality show en 2023.

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas para “La Perdida”, pues así como recibe grandes muestras de afecto y admiración, también ha sido blanco de duras críticas y ofensas no sólo por parte de usuarios, sino también de varias personalidades del medio del espectáculo.

Una de ellas fue la primera actriz mexicana Laura Zapata ("María Mercedes", “Esmeralda”, “La Gata”), quien recientemente se mostró molesta durante un live luego de que se le comparara con Wendy Guevara, a quien se refirió como “cosa”.

Por su parte, la influencer decidió responder a las interrogantes sobre qué pensaba al respecto y con mucho respeto y tranquilidad aseguró que Laura “ es una dama, la señora, qué le pasa, qué grosera, yo no la insulté, ni le dije nada” , dejando ver que las críticas y los insultos no le afectan.

Asimismo, Wendy calificó a Zapata de homofóbica y se dijo triste por ella, pues sí se consideraba fan de su trayectoria en las telenovelas. Incluso, aprovechó el momento para comparar su actitud con la de Thalía, a quien considera “un amor”, pues con ella sí guarda una buena relación.