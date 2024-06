¿Wendy Guevara fue la tercera en discordia entre Ferka y Jorge Losa?

El día de ayer, la actriz e influencer mexicana Ferka, quien recientemente participó en “La Casa de los Famosos: México” -LCDLF-, confirmó que su relación con el actor español Jorge Losa terminó definitivamente, pero no precisamente en los mejores términos como lo había compartido “albacete”. La polémica ha sido tan grande entorno al truene que, ahora, hasta el nombre Wendy Guevara salió involucrado.

Recordemos que el actor de 34 años había señalado que su noviazgo había llegado a su fin debido a que se enfocaría en cuidar de la salud de su mamá, quien padece de cáncer, pero la modelo reveló en un en vivo que existieron otros factores que llevaron a que ambos tomaran caminos separados.

Ferka rompió finalmente el silencio y sugirió que su expareja le fue infiel, y que, incluso, tenía pruebas sobre ello.

“Ocultar las cosas no está cool” , dijo en el en vivo luego de sugerir la infidelidad de Losa . “Vi cosas que no me latieron”.

"¿Qué opinan si tu novio o novia sale con alguien a escondidas y no te dice?", agregó. “¿Verdad que esta mal?”.

Luego de lanzar algunos comentarios que sugieren que Losa habría mentido en sus declaraciones y que al final la verdad siempre sale a la luz, Ferka contestó a un mensaje de sus fans en donde le preguntaban si Jorge era gay:

“Pues espérense y estén listos a todo, porque ahorita pues puede ser que salga hasta con un trans. No sé, espérense, todo puede pasar. Manténganse en la fila”, dijo.

Estas declaraciones de inmediato tomaron relevancia en las redes sociales, pues el nombre Wendy Guevara comenzó a esparcirse como la supuesta tercera en discordia.

Cabe señalar que Wendy, quien conoció tanto a Ferka como a Losa en LCDLF, siempre ha señalado tener una buena relación con ambos, y por esa razón, también decidió hablar sobre los señalamientos en su contra a través de un en vivo en el que, aseguró, no estaba al tanto de ello.

“Wendy, ¿qué opinas de que Ferka ya ventiló en su live que Jorgito le fue infiel con una trans?”, le preguntaron, a lo que ella contestó entre risas:

“Ay, no sé, mana, yo qué. Sabe. Yo qué, jot*, no quiero problemas. Yo no sé, hermanas, déjenlos , ellos [con su] relación” , dijo, dejando en claro que ella no tenía nada que ver.

Antes de estas declaraciones, Wendy aseguró que ella no podía hablar sobre el truene de la relación y que aunque lleva mejor relación con Jorge que que con Ferka, ella no le cae mal.