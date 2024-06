Luego de “La chica dorada”, Paulina Rubio, se negó a dar declaraciones a su llegada a Neza, Wendy Guevara salió a defender su actitud, y sugirió que si no se había detenido a hablar con la prensa era porque seguramente “algo le habían hecho” a la intérprete de “Y yo sigo aquí”.

“Yo no puedo educar a nadie. Yo a Paulina la respeto como respeto a toda la gente. Ya nada más cuando me dicen a mí o tocan mis fibras de sensibilidad ahí es cuando uno ya se tiene que defender” , dijo.

Asimismo, Wendy confesó que no lleva relación con Paulina, pero que con Thalía sí, y que, incluso, se mensajea con ella, lo cual nuevamente encendió en redes el distanciamiento añejo entre las exTimbiriche.

“Con Thalía hablo mucho, es muy linda conmigo, así bien padre. Pero yo vine a trabajar”, agregó, y aseguró que ella es “Team Thalía”.

Aprovechando la intercepción de la prensa, Wendy también envió bendiciones y buenos deseos a Yolanda Andrade, quien, como sabemos, se encuentra atravesando un episodio delicado de salud.

“El día que yo fui al programa de Montserrat y de ella, ella estaba muy contenta porque íbamos a ir ‘Las Perdidas’, y dijo ‘Yo no me quiero perder el de Las Perdidas’. Entonces, ese mismo día se puso mal y se tuvo que retirar del foro y no nos alcanzamos a ver, pero yo le mando muchas bendiciones".