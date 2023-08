La influencer Wendy Guevara, mientras permaneció en “La casa de los famosos México”, resultó ser que luego de su salida se enteró de que su mejor amigo Marlon Colmenarez estaba viviendo un infierno a causa de una de “Las perdidas”, amiga de Guevara.

Después de haberse enterado de dichas declaraciones, Wendy ya no pudo más, rompió el silencio. Pues aseguró que sus demás amigos pueden estar risa y risa, pero que la guerra, se trata de dos personas a las que quiere.

Dicho lo anterior, la influencer tras las publicaciones que hicieron en redes, Guevara quiere frenar esto. Guevara afirmó que no pretende dejar de hablarle a Paola Suárez y ni a Marlon. Sin embargo, lo más pronto hablará con los dos para calmar las cosas.

ESPECIAL/ TWITTER @lacomadritaof_

"Yo no quiero que se estén peleando hermanas, de verdad, yo los amo mucho a los dos y he pasado cosas con Paola desde niña, a Marlon también, yo lo único que les pido es que no peleen ellos dos, yo sé que se están defendiendo, yo ahorita voy a hablar con Pao, yo los amo y aunque uno no le caiga bien al otro o no se caigan bien unos con otros, pues ya, pero no hay que pelear, hay que estar a gusto, bonito", puntualizó la guanajuatense.

Por otra parte, la influencer señaló que ella pensó que al salir del reality show todo iba a estar bien, pero se llevó la gran sorpresa que son solo problemas.

"Cuando salí de 'La casa', pensé que todo iba a estar bien, en paz y me salen con tanta mamad*, salí y ¡Dios mío! no, dije: 'no regrésenme a La casa'", finalizó Wendy Guevara.

