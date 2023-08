Wendy Guevara continúa cosechando éxitos en su carrera al confirmar su sueño: ya es una estrella exclusiva del canal de San Ángel.

Guevara dio a conocer que firmó un contrato de exclusividad con la televisora y aprovechó para desmentir que Sergio Mayer, su compañero del "Team Infierno", vaya a convertirse en su mánager, sin embargo, mencionó que sí la asesoró.

La famosa compartió con los reporteros que la esperaban a las afueras de Televisa que ha firmado, pero no quiso revelar por cuantos años. "Firmé nada más por ahí unos años, no voy a decir cuántos. Tres no fueron, luego les digo".

Además, luego de que en redes sociales se compartió información que relacionaba a Mayer con Wendy Guevara en el aspecto laboral, ya que se mencionaba la posibilidad de que Mayer se encargaría de representar a Wendy tras el éxito generado por su paso en "La casa de los famosos México", ella se encargó de aclarar esto.

La influencer destacó que, si bien el exGaribaldi la ha estado asesorando en algunos detalles de su contrato con Televisa, no la va a representar. "Lo vi para arreglar unas cosas... unas cositas que son dentro de Televisa, está Sergio como diciendo 'me dijo Televisa que esto y esto', pero Joel Echeverría es mi mánager desde siempre".

La leonesa también aprovechó para dar por hecho su participación en una telenovela que producirá Juan Osorio, padre de Emilio, su compañero en el reality show.

Aunque no quiso dar muchos detalles, Wendy reveló que las grabaciones comenzarán en noviembre y explicó que su personaje será espectacular. "Me fue muy bien con Juan Osorio, ya está lo de la novela, la verdad va a estar espectacular, ni saben lo que voy a hacer, algo bien ching*n, va a estar bien bonito".