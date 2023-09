Wendy Guevara no debutará en melodrama por falta de tiempo

Wendy Guevara anunció que ya no aparecerá en la telenovela de Juan Osorio, como se había planeado desde hace tiempo.

En agosto, Juan Osorio había publicado una foto posando junto con la integrante de "Las Perdidas", en donde anunció que la influencer estaba en planes de salir en su próxima telenovela.

Sin embargo, tal parece que la originaria de León, Guanajuato, cambió de planes, pues acaba de revelar que desconoce si participará en la telenovela, esto debido a que tiene fechas programadas con "Resulta y Resalta".

"Yo sé que la novela es una gran oportunidad, pero tengo 35 fechas en la República Mexicana, luego el otro año tengo 25 fechas en Estados Unidos, todo eso es bien desgastante", aseguró Wendy.

Asimismo, agradeció al productor por haberla contemplado como parte del elenco de la telenovela "Amor sin receta".

"'Las Perdidas' siempre hemos andado así desde el 2017, yendo a antros y teatros, entonces no podemos dejar de hacer los shows que hacemos, porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho, la gente lo agradece y le gusta", dijo.

A pesar de que ella se mostraba con ganas de ser parte del proyecto, aseguró que su participación la llevaría a estar tres meses grabando, por lo que no le daría tiempo de cumplir con las fechas de su show.

"No voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas. Es lo que no quiero que llegue a pasar. Voy a ir a un lugar toda cansada y estresada. Uno no es robot, las fechas esas ya las tengo firmadas con los empresarios y no creo que me quieran esperar".

